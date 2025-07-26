Trabzon'da 5 katlı muhtarlık binası! Gerçek ortaya çıktı: Muhtar sanki bir şatoda duruyormuş gibi

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Mahalle sakinlerinden Hüseyin Adanur da, Muhtar Sami Apaydın’ın atıl durumda kalan binaya sahip çıktığını vurgulayarak, "Yanlış anlaşılmış bir durum söz konusu. Burada 5 katlı muhtarlık binası olması söz konusu değil. Geçmişte burası belde olduğu için Büyükşehir’den sonra beldeler kapatılınca burası atıl vaziyette kaldı. Boş olduğu için her gün bir tarafı dökülüyor ve yıkılıyordu. Muhtarlık bu işe el attı. Bir kısmını muhtarlık ofisi olarak kullanırken, diğer taraflarında bakımını fahri olarak üstlenmiş oldu. Binanın sadece bir odasında muhtarlık var diğer katları boş duruyor. Muhtar sanki bir şatoda duruyormuş gibi anlaşıldı" ifadelerini kullandı.