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GalatasarayTorrent'ten Burak Elmas'a 20 milyon euro'luk fatura! 'Bu isimler G.Saray'da oynamaz'
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'ten Burak Elmas'a 20 milyon euro'luk fatura! 'Bu isimler G.Saray'da oynamaz'
• 08 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:

Torrent'ten Burak Elmas'a 20 milyon euro'luk fatura! 'Bu isimler G.Saray'da oynamaz'

Galatasaray'ın başına geldiği günden beri kadroda bulunan mevut oyuncuları analiz eden ve konuyla ilgili Başkan Burak Elmas'a rapor veren Domenec Torrent'in 7 futbolcu hakkında olumsuz ifadeler kullandığı öğrenildi.

• 08 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz
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Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

2Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.

3Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi.

4Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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Göreve geldikten sonra Morutan, Barış ve Boey'e az süreler vermeye başlayan Torrent, Alpaslan Öztürk'ü de 3 maç üst üste kadroya almamıştı.

6Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu. Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

7Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

8Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Sarı-Kırmızılılar'ın bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor.

9Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Bu futbolcuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Luis Campos'un devreye gireceği belirtiliyor.

10VECİNO İDDİASI

VECİNO İDDİASI

Bu sezon orta sahada bir türlü beklediği performansı alamayan Galatasaray, yeniden transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin, İnter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino'yu gündemine aldığı ifade edildi.

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İspanyol basını, 30 yaşındaki merkez orta sahanın, İnter'de devam etmeyi düşünmediğini, Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı.

12Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

Vecino ile Fenerbahçe'nin de anıldığı belirtilerek iki kulüp arasında ciddi rekabet yaşanabileceği kaydedildi.

13Torrentten Burak Elmasa 20 milyon euroluk fatura Bu isimler G.Sarayda oynamaz

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