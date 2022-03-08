Torrent'ten Burak Elmas'a 20 milyon euro'luk fatura! 'Bu isimler G.Saray'da oynamaz'
Galatasaray'ın başına geldiği günden beri kadroda bulunan mevut oyuncuları analiz eden ve konuyla ilgili Başkan Burak Elmas'a rapor veren Domenec Torrent'in 7 futbolcu hakkında olumsuz ifadeler kullandığı öğrenildi.
Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.
Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi.
İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu. Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.