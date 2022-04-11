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GalatasarayTorrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu
• 11 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Torrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Dün akşam Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında neredeyse yokları oynayan ve taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen Levent Tüzemen sarı kırmızılı kulübün yeni teknik direktörünü açıkladı.

• 11 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.

2Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Galatasaray bu sonuçla ligde 41 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 59'a çıkardı.

3Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

4Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

5Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Kadıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

6Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Öte yandan Galatasaray, sahasında da 2-1 kaybettiği Fenerbahçe'ye bu sezon ikinci kez yenildi.

7Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı.

8Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.

9Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.

10Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayından konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent için şok edici ifadeler kullandı.

11İşte Erman Toroğlunun açıklamaları...

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"Ben böyle bir Galatasaray uzun yıllardır görmedim. Bu kadar zavallı bir oyun uzun yıllardır görmedim. Kenardaki hocanın zavallılığı, sahadaki futbolcuların zavallılığı..."

12Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"Nasıl bir şeydir bu ya! Fenerbahçe çıktı düzgün, planlı. İsmail iyi hazırlamış takımı. Oynadılar kazandılar."

13Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"75'ten sonra falan vitesi arttırsalar 3-4 olurdu. 3'ten sonra havlu atardı zaten Galatasaray. Orada niye vitesi arttırmadılar şaşırıyorum veya oyuncu değişikliğini yapsaydı. Bu Galatasaray'ın seneye işi zor. Sihirli değnek lazım, çok net."

14Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"Kolay bir iş değil. Teknik adam değişecek mi, yönetim ne olacak? Borçlar ne olacak? 'Hakem' falan diyorlardı, hakemlere sığınıyorlardı ama hakemler de gitti."

15Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"Yöneticiler federasyonu basıyorlardı, yumruğu vuruyorlardı. Hakem falan buyur işte. Oynadığın futbol zavallı Galatasaray, pozisyonun yok doğru dürüst."

16Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"Bir santrforun var, eski Alman tankları vardı onun gibi dönemiyor. Viraj alamıyor. Anadolu takımı daha çok direnç gösterirdi. Fenerbahçe kalesini zorlayan pozisyonun var mı? Bu kadar zavallı Galatasaray uzun yıllar görmedim."

17Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

Galatasaray'ın gelecek sezonla ilgili soru işaretlerinin sürdüğü dönemde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerini açıkladı.

18Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gelecek sezon takımın başına getireceği teknik direktör hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

19Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

"Metin Öztürk seçimi kazanırsa Galatasaray'a yerli teknik direktör gelecek. Bu isim Fatih Terim ya da Okan Buruk değil. Metin Öztürk'ün adayını biliyorum. Yaptıklarıyla gerçekten önemli bir isim. Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa bir Fransız hocanın geleceği bilgisi var."

20Torrentin tazminatı hesaplandı Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

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