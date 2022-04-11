• 11 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
Torrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu
Dün akşam Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında neredeyse yokları oynayan ve taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen Levent Tüzemen sarı kırmızılı kulübün yeni teknik direktörünü açıkladı.
• 11 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.
3
10
Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayından konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent için şok edici ifadeler kullandı.
12
13
15
16
17
Levent Tüzemen
Galatasaray'ın gelecek sezonla ilgili soru işaretlerinin sürdüğü dönemde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerini açıkladı.
18
19