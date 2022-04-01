Torrent ve İsmael'e kariyerinin şoku! ‘Ayakkabımı atsam bunlardan daha iyidir’

Kafanız çalışacak, bu işe kafa yoracaksınız. Futbolcuları fizik olarak, kondisyon olarak hazırlamak için o işin uzmanları var. Bu bizim işimiz değil. Biz nasıl maç alırız, ne değişiklikler yaparız, nasıl futbolcu eğitiriz, nasıl gole yönlendiririz, savunma yaparız.. Bunları öğreteceğiz. Yabancı antrenörün bizden bir fazlası yok ki. Kim bu işe kafayı yorarsa, o kadar daha iyi antrenör olur.