Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı! G.Saray'ın yıldızını 10 m.euro'ya transfer ediyor

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi.İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.