Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı! G.Saray'ın yıldızını 10 m.euro'ya transfer ediyor
Sivasspor maçından sonra sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak iki yıldızı açıklayan Domenec Torrent haklı çıktı. Bir dönem Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yapan Damien Comolli'nin sarı kırmızılı yıldız futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı anlaşılırken, Cimbom'daki ikinci ayrılığın ise sürpriz olmadığı ifade edildi.
Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci arayışları içerisinde olan Galatasaray'da, devre arası transfer ve tescil döneminde Inaki Pena takıma dahil edilmişti. Barcelona'nın Inaki Pena hakkında karar verdiği öğrenildi. Galatasaray'daki geleceği merak edilen Inaki Pena'nın geleceği netlik kazandı. İşte son dakika haberinin detayları...
İspanyol medyasındaki haberde Xavi'nin istediği diğer isimlere de yer verildi. Genç teknik adamın, savunmanın sağına bir transfer istediği ve futbolcunun yüksek olasılıkla Chelsea'den Cesar Azpilicueta olduğu vurgulandı. Katalan devinin, sol bek için ise Marcos Alonso, Jose Luis Gaya ve Aljandro Grimaldo ile ilgilendiği ifade edildi.
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi.İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.
Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı Mostafa Mohamed’in son talibi Toulouse oldu. Fransa 2. Ligi’nde şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe’de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020’den bu yana Toulouse Başkanlığı’nı yapan Comolli’nin Muhammed’e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır’ın Zamalek takımından Transfer ettiği Mostafa Mohamed’in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak Mostafa Mohamed’in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi. 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Muhammed satılacak.
Galatasaray’da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti. Fransa 1. Ligi’nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier’in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bu arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Mostafa Mohamed’in, değerinin çok altında bir rakama Galatasaray’a gittiğini belirterek, “Ben olsam asla 4 milyon dolara satmazdım” dedi.