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GalatasarayTorrent tarihi operasyonu açıklamıştı! G.Saray'ın yıldızını 10 m.euro'ya transfer ediyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı! G.Saray'ın yıldızını 10 m.euro'ya transfer ediyor
• 10 Mayıs 2022 - 07:33 • Son Güncelleme:

Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı! G.Saray'ın yıldızını 10 m.euro'ya transfer ediyor

Sivasspor maçından sonra sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak iki yıldızı açıklayan Domenec Torrent haklı çıktı. Bir dönem Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yapan Damien Comolli'nin sarı kırmızılı yıldız futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı anlaşılırken, Cimbom'daki ikinci ayrılığın ise sürpriz olmadığı ifade edildi.

• 10 Mayıs 2022 - 07:33 • Son Güncelleme:
1Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor
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Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci arayışları içerisinde olan Galatasaray'da, devre arası transfer ve tescil döneminde Inaki Pena takıma dahil edilmişti. Barcelona'nın Inaki Pena hakkında karar verdiği öğrenildi. Galatasaray'daki geleceği merak edilen Inaki Pena'nın geleceği netlik kazandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruguaylı eldivene kaptırdı.

3Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

İspanyol medyasındaki haberde Xavi'nin istediği diğer isimlere de yer verildi. Genç teknik adamın, savunmanın sağına bir transfer istediği ve futbolcunun yüksek olasılıkla Chelsea'den Cesar Azpilicueta olduğu vurgulandı. Katalan devinin, sol bek için ise Marcos Alonso, Jose Luis Gaya ve Aljandro Grimaldo ile ilgilendiği ifade edildi.

4Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Milan ile sözleşmesi bitecek orta saha Franck Kessie'nin Katalan devine bonservissiz transfer olacağı belirtildi. Xavi'nin, Frankie de Jong'un ayrılması durumunda ise orta sahaya bir transfer daha istediği ve Wolverhampton forması giyen Ruben Neves'in adaylarından biri olduğu kaydedildi.

5Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Barcelona'da hücum hattı için düşünülen iki ismin ise Leeds United'dan Raphinha ve Bayern Münih'ten Robert Lewandowski olduğu öne sürüldü.

6Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi.İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.

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Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.

8Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı Mostafa Mohamed’in son talibi Toulouse oldu. Fransa 2. Ligi’nde şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.

9Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe’de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020’den bu yana Toulouse Başkanlığı’nı yapan Comolli’nin Muhammed’e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.

10Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır’ın Zamalek takımından Transfer ettiği Mostafa Mohamed’in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak Mostafa Mohamed’in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi. 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Muhammed satılacak.

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Galatasaray’da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti. Fransa 1. Ligi’nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier’in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bu arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Mostafa Mohamed’in, değerinin çok altında bir rakama Galatasaray’a gittiğini belirterek, “Ben olsam asla 4 milyon dolara satmazdım” dedi.

12Torrent tarihi operasyonu açıklamıştı G.Sarayın yıldızını 10 m.euroya transfer ediyor

 

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