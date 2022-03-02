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GalatasarayTorrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi
• 02 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:

Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Pep Guardiola ile olan güçlü bağlarını kullanmak isteyen Domenec Torrent'in İspanyol teknik adamdan 'Geleceğin Neymar'ı' olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu istediği ortaya çıktı.

• 02 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi
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Sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'dan flaş adımlar geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son ismin Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas olduğu ortaya çıktı.

2Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi.

3Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Teknik direktör Domenec Torrent'in de eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola'yı arayarak Kayky'nin transferi konusunda görüşme yaptığı belirlendi. Takvim'in derlediği habere göre Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

4Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri olan Kayky, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 11 maçta çıkıp 4 gol, 2 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Kayky'yi yeni sezonda kiralamak için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

5Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Eskiden öne geçip kaybeden Galatasaray, şimdi geriden gelip kazanmaya başladı. Bundaki en önemli etkinin fiziksel gelişimden kaynaklandığı ifade edildi.

6Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Domenec Torrent yönetiminde yapılan yoğun antrenmanların takımı fiziksel olarak iyi bir seviyeye getirdiği ve sarı-kırmızılı takımın son dönemde bunun olumlu etkilerini gördüğü vurgulandı. Uygulanan antrenman metotları ile beraber, oyuncuların büyük gelişim gösterdiği ve bunun da rakamlara yansıdığı dile getirildi.

7Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Göztepe’den sonra Çaykur Rize karşılaşmasını da son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Galatasaray kondisyonu ile fark yarattı. Aslan ayakta kalırken, rakiplerini çözdü ve galibiyete ulaşan golleri buldu.

8Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Fatih Terim’in son karşılaşmaları olan 19 ve 20. haftalarda Galatasaray, toplam mesafede Antalya ve Giresun’un 6.5 kilometre gerisindeydi. Sprint ve yüksek hızlı koşu istatistiklerinde de yine aynı iki maçta sarı-kırmızılıların rakipleri bin 80 metre fazla mesafe kat etmişti.

9Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Ancak Cim-Bom’un son iki maçına bakıldığında Galatasaray, rakiplerinden toplamda 4.9 kilometre fazla koştu. Sprint ve yüksek hızlı koşu (Saatte 20 kilometreden yüksek hızda koşular) istatistiklerinde aynı iki karşılaşmada Cim-Bom, rakiplerine üstünlük sağladı ve 788 metre daha fazla mesafe kat etti.

10Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

Sarı-kırmızılıların Rize maçında Taylan, 11.5 km koşarken, Berkan ise 11.1 km ile en koşan ikinci isim oldu. Diğer taraftan, rotasyonların oyuncuları hazır tuttuğu ve durumun da sahaya olumlu yansıdığı belirtildi.

11Torrent Guardioladan Geleceğin Neymarını istedi Sensibile ve Campos onay verdi

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