Torrent Guardiola'dan 'Geleceğin Neymar'ını' istedi Sensibile ve Campos onay verdi
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Pep Guardiola ile olan güçlü bağlarını kullanmak isteyen Domenec Torrent'in İspanyol teknik adamdan 'Geleceğin Neymar'ı' olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu istediği ortaya çıktı.
Sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'dan flaş adımlar geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son ismin Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi.
Teknik direktör Domenec Torrent'in de eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola'yı arayarak Kayky'nin transferi konusunda görüşme yaptığı belirlendi. Takvim'in derlediği habere göre Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.
Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri olan Kayky, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 11 maçta çıkıp 4 gol, 2 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Kayky'yi yeni sezonda kiralamak için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.
Domenec Torrent yönetiminde yapılan yoğun antrenmanların takımı fiziksel olarak iyi bir seviyeye getirdiği ve sarı-kırmızılı takımın son dönemde bunun olumlu etkilerini gördüğü vurgulandı. Uygulanan antrenman metotları ile beraber, oyuncuların büyük gelişim gösterdiği ve bunun da rakamlara yansıdığı dile getirildi.
Ancak Cim-Bom’un son iki maçına bakıldığında Galatasaray, rakiplerinden toplamda 4.9 kilometre fazla koştu. Sprint ve yüksek hızlı koşu (Saatte 20 kilometreden yüksek hızda koşular) istatistiklerinde aynı iki karşılaşmada Cim-Bom, rakiplerine üstünlük sağladı ve 788 metre daha fazla mesafe kat etti.