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GalatasarayTorrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı? 8 ayrılık var 7'si Terim'in transferi
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı? 8 ayrılık var 7'si Terim'in transferi
• 01 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:

Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı? 8 ayrılık var 7'si Terim'in transferi

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından yeni başkanını arayan Galatasaray'da Florya'da da bazı futbolcular ufak ufak ayrılık hazırlıklarına başladı. 8 oyuncunun 2 ay sonra sarı kırmızılı kulüple bağlarını koparacağı ortaya çıkarken, bu 8 yıldızın 7 tanesi Fatih Terim tarafından transfer edilmesi ise ayrıca tartışma konusu oldu.

• 01 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
1Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi
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Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor..

2Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçimin, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi..

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4Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik patron Domenec Torrent'in geleceği ise hala belirsiz..

5Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda....

6Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Galatasaray'da yaşanılan bu karışıklıkta yeni sezon öncesi bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi..

7Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

İşte yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda olmayacak olan isimler:.

8Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Galatasaray'da yeni sezonda Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti..

9Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlanmasında Semih Kaya düşünülmüyor. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor..

10Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Cimbom'da sözleşmesi bitecek Fatih Öztürk ile yeni anlaşma yapılmayacak. Deneyimli kalecinin kariyerine başka bir Süper Lig takımında devam etmesi bekleniyor.

11Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Galatasaray'a 2019 yılında katılan Hollandalı futbolcu, sezon sonunda takıma veda edecek. Deneyimli oyuncuyu İngiltere'den Hull City ve Türkiye'den eski takımı Kasımpaşa istiyor.

12Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun futbolu bırakmasının ardından teknik heyete katılması gündemde.

13Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda tecrübe kazanması adına başka bir takıma kiralık olarak gidecek..

14Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşmesi bitecek olan milli golcü ile yeni anlaşma yapılmayacak. Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.

15Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

Galatasaray'da performansından memnun olunmayan Rumen orta sahanın bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Cicaldau ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor.

16Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı 8 ayrılık var 7si Terimin transferi

 

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