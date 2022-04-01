• 01 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı? 8 ayrılık var 7'si Terim'in transferi
Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından yeni başkanını arayan Galatasaray'da Florya'da da bazı futbolcular ufak ufak ayrılık hazırlıklarına başladı. 8 oyuncunun 2 ay sonra sarı kırmızılı kulüple bağlarını koparacağı ortaya çıkarken, bu 8 yıldızın 7 tanesi Fatih Terim tarafından transfer edilmesi ise ayrıca tartışma konusu oldu.
• 01 Nisan 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor..
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Sarı-kırmızılı kulüpte teknik patron Domenec Torrent'in geleceği ise hala belirsiz..
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Galatasaray'da yeni sezonda Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti..
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Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun futbolu bırakmasının ardından teknik heyete katılması gündemde.
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