Torrent bu kadroyla nasıl çıkış yapacaktı? 8 ayrılık var 7'si Terim'in transferi

Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda....