Torosların beyaz gelinliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Koruma altına alınması gerekiyor
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylalarını şenlendirdi. Hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan ve yıllarca bilinçsizce kaçak söküm yapılarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için bu yıldan itibaren 5 yıl süre ile soğanının sökümü yasaklanan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.
İHA
• 30 Mart 2025 - 11:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mart 2025 - 11:03 • Son Güncelleme: