Torosların beyaz gelinliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Koruma altına alınması gerekiyor

"Endemik türlerden olmasına rağmen maalesef her yıl doğadan kardelen sökümüne izin veriliyordu. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kardelen soğanlarının sökümünün 5 yıl süre ile yasaklandığı bilgisini aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Ana yurdu Akseki olan kardelen çiçeklerinin yok olmasını istemiyoruz. Geçmişte izin verilen miktarın üzerinde kardelen soğanı kaçak olarak sökülüyordu. Halbuki bu çiçekler olgunlaşacak, tohumlaşacak. Tohumlar sararıp dökülünceye kadar doğadan sökümün yapılmaması lazım. Çünkü, kardelenin en önemli özelliğinden birisi kardelen soğanları hem çiçeğinden hem de soğanlarından çoğalmaktadır. Çiçeklerinin her birinde onlarca tohum var. Bunlar kuruyunca doğaya kendiliğinden serpilerek çimleme yapmaktadır" şeklinde konuştu.