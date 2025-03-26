Toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kesme kadayıfı Ramazan Bayramı için hazırlanıyor
Yufkanın elde kesilmesiyle tel tel kadayıf haline getirildikten sonra toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kesme kadayıfı Ramazan Bayramı için hazırlanıyor. Kentteki kadayıf üreticilerinden Fatma Ballı, 'Ramazan Bayramı yaklaştığından dolayı talep daha da artmaya başladı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Kadayıf yufka imalatında yaklaşık 50 kişi çalışıyoruz. Şu anda sofralarımızı süsleyen kadayıfımız bayramda da ikramlık olarak herkesin evinde bulunacaktır' dedi.
AA
• 26 Mart 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Mart 2025 - 14:33 • Son Güncelleme: