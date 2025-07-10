Tokat'ta yuvadan atılan leyleğe cami imamı sahip çıktı! 'Garip'i garip bırakmayacağız'
Kaynak : İHA
Tokat'ta bulunan Fatih Cami'nin kubbesinde yıllardı misafir olan leylekler bu yıl da gelenekleri bozmadı. Ancak bu yıl gelen leylek göçlerinde hikayeye hüzünlü bir detay da eklendi. Yuvadan atılan yavru leylek cami çevresinden ayrılmayarak cami imamı Mustafa Çakırtaş'ın dikkatini çekti. Yavru leyleğe sahip çıkan Çakırtaş, 'Garip' adını vererek bisküvi ve krakerle besleyerek hayata tutunmasını sağlıyor.
Yuvadan atılmasına rağmen cami çevresinden ayrılmayan leylek, caminin adeta bir parçası oldu. Cami imam hatibi Mustafa Çakırtaş'ın "Garip" adını verdiği leylek, cami etrafındaki varlığıyla adeta caminin bir parçası hâline geldi. Çakırtaş camiye girmeye çalışan leyleği bisküvi ve kraker gibi gıdalarla besleyerek yaşama tutunmasını sağlıyor.
Leyleğe "Garip" ismini verdiklerini söyleyen Çakırtaş; "Leyleklerin kültürümüz açısından büyük önemi vardır. Bahar aylarında leylek geldiği zaman bahar geldi deriz. Güz aylarında da leylekler göçtüğü zaman kış geri geliyor diye bu yorumları yaparız. Leyleklerin bir de yuvadan atılma hikayeleri vardır.
Anne leylek bakamadığı yavruyu, özellikle yuvada problem yaşayan yavruyu kendi isteğiyle yuvadan atıyor ve onun ölümüne neden oluyor. Bizim camimize de leylekler her yıl geliyorlar. Burada bir tane leyleği annesi yuvadan atmış. Yuvadan atıldığı halde bu leylek yuvalı terk etmedi. Sürekli caminin etrafında dolaşarak merhamet ve şefkat bekliyor.
Biz de bu leyleği yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Adını da çocuklarla beraber garip koyduk. Ama leyleğimiz garip kalmasın istiyoruz. Ona yiyecek vermeye çalışıyoruz. Kraker ve bisküvi ile beslemeye çalışıyoruz. Bazen yere iniyor, bazen derslerimizi dinliyor, bazen de camiye girmeye çalışıyor. Biz garip leyleğimizi garip bırakmamaya çalışacağız. Leyleklerimiz yaklaşık 15 yıldır aynı noktaya geliyor. Yüksek yerler güvenilir olduğundan dolayı cami kubbesini daha çok tercih ediyorlar" dedi.