Tokat'ta yuvadan atılan leyleğe cami imamı sahip çıktı! 'Garip'i garip bırakmayacağız'

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Biz de bu leyleği yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Adını da çocuklarla beraber garip koyduk. Ama leyleğimiz garip kalmasın istiyoruz. Ona yiyecek vermeye çalışıyoruz. Kraker ve bisküvi ile beslemeye çalışıyoruz. Bazen yere iniyor, bazen derslerimizi dinliyor, bazen de camiye girmeye çalışıyor. Biz garip leyleğimizi garip bırakmamaya çalışacağız. Leyleklerimiz yaklaşık 15 yıldır aynı noktaya geliyor. Yüksek yerler güvenilir olduğundan dolayı cami kubbesini daha çok tercih ediyorlar" dedi.