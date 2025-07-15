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GündemTokat'ta dehşete düşüren olay! Barajın kapakları aniden açıldı, su seviyesi bir anda arttı, ölümden döndü
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Tokat'ta dehşete düşüren olay! Barajın kapakları aniden açıldı, su seviyesi bir anda arttı, ölümden döndü

15.07.2025 - 07:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Tokat’ta serinlemek amacıyla Kelkit Çayı’na giren bir kadın, baraj kapaklarının ani açılmasıyla birlikte suda mahsur kaldı.

1Tokat'ta dehşete düşüren olay! Barajın kapakları aniden açıldı, su seviyesi bir anda arttı, ölümden döndü

Olay, ilçe merkezi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Karayaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevriye Ç. (56), serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na girdi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çaydaki su seviyesi arttı.

2Tokat'ta dehşete düşüren olay! Barajın kapakları aniden açıldı, su seviyesi bir anda arttı, ölümden döndü

Su seviyesinin artmasıyla birlikte mahsur kalan kadın, bir süre kurtarılmayı bekledi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, koordineli bir çalışma yürüterek kadını güvenli şekilde bulunduğu noktadan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.