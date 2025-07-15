Tokat'ta dehşete düşüren olay! Barajın kapakları aniden açıldı, su seviyesi bir anda arttı, ölümden döndü
15.07.2025 - 07:50Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Tokat’ta serinlemek amacıyla Kelkit Çayı’na giren bir kadın, baraj kapaklarının ani açılmasıyla birlikte suda mahsur kaldı.
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Olay, ilçe merkezi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Karayaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevriye Ç. (56), serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na girdi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çaydaki su seviyesi arttı.
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Su seviyesinin artmasıyla birlikte mahsur kalan kadın, bir süre kurtarılmayı bekledi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, koordineli bir çalışma yürüterek kadını güvenli şekilde bulunduğu noktadan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.