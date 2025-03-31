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Tokat'ta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için kurs başlatıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 'Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz' dedi.

AA
• 31 Mart 2025 - 15:20 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Mart 2025 - 15:20 • Son Güncelleme:
1Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kızık köyünde dünyaya gelen 58 yaşındaki usta öğretici Gülümser Erdoğan'ın işbirliğiyle, TOGÜSEM'de üniversite çalışanı ve öğrencilerden oluşan 10 kişilik grup için coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı kursu açıldı.

2Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Kursa katılanların haftada 40 saat dokumacılık eğitimi aldığı merkezde, Kızık kiliminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için de çalışmalar yapılıyor.

3Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, üniversite olarak yazma ve geleneksel el sanatları araştırma merkezi kurduklarını söyledi.

4Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Göreve geldikten sonra TOGÜSEM'i açtıklarını anlatan Yılmaz, merkez aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı.

5Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Merkez aracılığıyla başta Kızık kilimi olmak üzere el sanatlarıyla ilgili Tokatlılar ve öğrenciler için kurs düzenlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

6Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

"Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz. Bu kurslarımıza bütün öğrencilerimiz katılıyor.

7Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Bu kurslara bizzat ben de katıldım. Kurslara katılanlar ciddi anlamda memnunlar. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz bir yandan akademik dersler alırken aynı zamanda kendi sosyal becerilerini geliştirecek kursları da üniversitemizde alsınlar."

8Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Kursun usta öğreticisi Gülümser Erdoğan da Kızık kilimi dokumacılığının çok eski yıllara dayandığını aktararak, "Dokunan kilimler her damadın gelin çeyizine bırakılırdı. Şimdi o gelenek kalktı.

9Tokatta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Yaklaşık 40 senedir köyümüzde kilim dokunmuyor. Ben de kültürümüzü canlandırmak istedim. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın teklifiyle kursumuzu açtık." diye konuştu.