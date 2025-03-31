Tokat'ta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

"Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz. Bu kurslarımıza bütün öğrencilerimiz katılıyor.