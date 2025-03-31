Tokat'ta coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için kurs başlatıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 'Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz' dedi.
AA
• 31 Mart 2025 - 15:20 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Mart 2025 - 15:20 • Son Güncelleme: