Tokatlı kuzenlerin acı ölümü! Kelkit Çayı’nda cansız bedenleri bulundu

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Ekipler, 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş'in kıyafetleri, eşyaları ve alkol şişeleri bulundu.