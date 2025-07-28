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Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

28.07.2025 - 11:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yer alan Dipsiz Gölet havzası yapılan çalışmalarla turizme kazandırılıyor. Gündoğdu mahallesindeki 200 yıllık doğal Dipsiz Gölet, ekoturizme kazandırılacak. Mahalle sınırları içerisindeki Dipsiz Gölün doğal oluşum olduğunu söyleyen Gündoğdu Mahallesi muhtarı Kazım Demiryürek, 'Bu göl en az 200 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Dipsiz Göl diye geçiyor. Bu civardaki en eski göllerden de bir tanesidir. Tamamen doğal bir göldür. Reşadiye bölgesinden gelen kişiler piknik alanı olarak genellikle burayı tercih ediyorlar' dedi.

1Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Reşadiye ilçesinde yer alan Gündoğdu Göleti, yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan orman örtüsüyle doğaseverleri büyülüyor. Gölet etrafındaki, gölet manzarasına karşı kurulan bank ve masalarla ziyaretçilere huzurlu bir mola imkânı sunuyor.

2Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Gündoğdu Köyü sınırları içinde yer alan gölet, doğal yapısını koruyan çevresi ve berrak su yüzeyiyle hem fotoğraf tutkunlarının hem de sakinlik arayan doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

3Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören gölet, kamp, yürüyüş ve dinlenme aktiviteleri için de ideal bir ortam sağlıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler oturma alanlarında sevdikleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarırken, göletin çevresinde uzanan ormanlık alan ise kuş sesleri eşliğinde keyifli yürüyüşlere imkan tanıyor.

4Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Mahalle sınırları içerisindeki Dipsiz Gölün doğal oluşum olduğunu söyleyen Gündoğdu Mahallesi muhtarı Kazım Demiryürek, "Bu göl en az 200 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Dipsiz Göl diye geçiyor.

5Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Bu civardaki en eski göllerden de bir tanesidir. Tamamen doğal bir göldür. Reşadiye bölgesinden gelen kişiler piknik alanı olarak genellikle burayı tercih ediyorlar. Biz de bu talepten çok memnunuz.

6Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

Eksiklerimiz var ama inceleme başlatıldı. Aşağıda yer alan şelale ve gölü ekoturizme kazandırmak için proje çizildi. Proje de kabul edildi. İhale aşamasına geçildi. Bittikten sonda güzel bir görünüm kazanacak. Karayolları tarafından Reşadiye-Karacaören yolu yapılıyor. O yoldan buraya 4 kilometrelik bozuk yol var. Bu yolun da yapılmasını istiyoruz" dedi.