Tokat'ın Dipsiz Gölet'i turistlerin akınına uğrayacak! Reşadiye'de gizli cennet

6

Eksiklerimiz var ama inceleme başlatıldı. Aşağıda yer alan şelale ve gölü ekoturizme kazandırmak için proje çizildi. Proje de kabul edildi. İhale aşamasına geçildi. Bittikten sonda güzel bir görünüm kazanacak. Karayolları tarafından Reşadiye-Karacaören yolu yapılıyor. O yoldan buraya 4 kilometrelik bozuk yol var. Bu yolun da yapılmasını istiyoruz" dedi.