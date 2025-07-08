Tokat böyle bir mücadele görmedi! 2 dosya yaktı, vazgeçmedi, hayali 55 yaşında gerçek oldu
08.07.2025 - 11:09Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Tokat'ta böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Yıllarca kurduğu hayalini 55 yaşında gerçekleştiren kadın, mücadelesiyle 'azmin zaferi' dedirtti. 2 dosya yaktı yine de vazgeçmedi. 12'nci denemesinde başarıya ulaştı, aynı yoldan geçenlere ilham kaynağı oldu.
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Pes etmeyen Sungur, yeni dosya açtırıp 12'nci denemesinde sınavı hatasız şekilde geçerek ehliyet almaya hak kazandı. Sungur'un azmi ve kararlılığı, aynı yoldan geçen birçok adaya ilham kaynağı oldu.
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Sınav sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini belirten Hülya Sungur, "Üçüncü dosyamda 12'nci seferde ehliyeti aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Her kalmamda pes etmek yok dedi. Kaldığımda eve çok ağlayarak gittim. Sonunda başardım. Hocam da hep destek oldu. Hocam da pes etmek yok dedi. Beraber başardık" dedi.