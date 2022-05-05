Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'

"NEFES ALAMADIM"

"Yağmur burnumdan içeri giriyordu... sonra Kirsten maskeyi burnuma çekti ve hava kanalım kapandı bu yüzden nefes alamadım" diyen 46 yaşındaki oyuncu, serinin belki de en romantik sahnesinin aslında kamera arkasında çok romantik olmadığını belirtti.