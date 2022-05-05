Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinTobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'
HaberlerMagazin Haberleri Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'
• 05 Mayıs 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:

Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'

Marvel evreninin ikonik karakterlerinden biri olan Spider Man'i canlandıran Tobey Maguire, ilk Spider Man filmindeki o ünlü sahnenin kendisi için hiç de romantik olmadığını ve neredeyse boğulduğunu itiraf etti.

• 05 Mayıs 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Tobey Maguireden şaşırtan Örümcek Adam itirafı Öpüşme sahnesinde...
ABONE OL

Spider Man denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Tobey Maguire. Son Marvel filmi 'Spider Man: Eve Dönüş Yok'ta ikonik karakteri yeniden canlandırarak hayranlarını sevindiren oyuncu, 2002 yılında vizyona giren ilk Spider Man filmindeki öpüşme sahnesiyle ilgili itirafta bulundu.

2Tobey Maguireden şaşırtan Örümcek Adam itirafı Öpüşme sahnesinde...

46 yaşındaki ünlü oyuncu, Mary Jane'i canlandıran Kirsten Dunst ile ters bir şekilde sarkarken öpüştüğü o sahnenin yağmur nedeniyle çok zor olduğunu paylaştı.

3NEFES ALAMADIM

"NEFES ALAMADIM"

"Yağmur burnumdan içeri giriyordu... sonra Kirsten maskeyi burnuma çekti ve hava kanalım kapandı bu yüzden nefes alamadım" diyen 46 yaşındaki oyuncu, serinin belki de en romantik sahnesinin aslında kamera arkasında çok romantik olmadığını belirtti.

4Tobey Maguireden şaşırtan Örümcek Adam itirafı Öpüşme sahnesinde...

Dunst kendisini öpmeye başlayınca tamamen nefes almayı bıraktığını itiraf etti. Maguire, "Oldukça zordu. 'Kes' dediklerinden ben nefes nefese kalmıştım. Adeta işkenceydi. Oksijenin ne kadar önemli o zaman olduğunu anladım" dedi.

5Tobey Maguireden şaşırtan Örümcek Adam itirafı Öpüşme sahnesinde...

Oyuncu, 14 yıl aradan sonra Tom Holland'ın Spider Man'i canlandırdığı 'Spider Man: Eve Dönüş Yok' filminde görünmüştü. Kendisine Amazing Spider Man serisinden Andrew Garfield eşlik etti. Film, Marvel'ın en çok izlenen filmleri arasına girdi.

6Tobey Maguireden şaşırtan Örümcek Adam itirafı Öpüşme sahnesinde...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ajda Pekkan, yine sosyal medyada gündem oldu!

Ajda Pekkan, yine sosyal medyada gündem oldu!

Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...

Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...

Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!

Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!

Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'

Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'