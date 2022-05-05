• 05 Mayıs 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
Tobey Maguire'den şaşırtan 'Örümcek Adam' itirafı! 'Öpüşme sahnesinde...'
Marvel evreninin ikonik karakterlerinden biri olan Spider Man'i canlandıran Tobey Maguire, ilk Spider Man filmindeki o ünlü sahnenin kendisi için hiç de romantik olmadığını ve neredeyse boğulduğunu itiraf etti.
• 05 Mayıs 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Spider Man denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Tobey Maguire. Son Marvel filmi 'Spider Man: Eve Dönüş Yok'ta ikonik karakteri yeniden canlandırarak hayranlarını sevindiren oyuncu, 2002 yılında vizyona giren ilk Spider Man filmindeki öpüşme sahnesiyle ilgili itirafta bulundu.
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Dunst kendisini öpmeye başlayınca tamamen nefes almayı bıraktığını itiraf etti. Maguire, "Oldukça zordu. 'Kes' dediklerinden ben nefes nefese kalmıştım. Adeta işkenceydi. Oksijenin ne kadar önemli o zaman olduğunu anladım" dedi.