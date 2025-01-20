Tır şoförü çiftin ömrü yollarda geçiyor! Evde değil, gümrük kapılarında buluşuyorlar

Karşılaştığı zorluklara rağmen işini sevdiğini ve eşinin kendisine her konuda destek olduğunu söyleyen Yasemin Karabulut, "Sürekli yollarda olduğumuz için eşimle günlerce görüşemediğimiz zamanlar oluyor ve sadece telefonla iletişim kurabiliyoruz. Zaman zaman gümrük kapılarında denk geliyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ev hayatımız pek olmuyor zaten. İşimize odaklıyız ve işimizi severek yapıyoruz. Kadın olarak bu meslekte illaki zorluklar yaşıyoruz. Kişisel bakımlarımızı yapamıyoruz örneğin. Bu işi yapan erkek TIR şoförleri de beni görünce çok şaşırıyor. Eşimin desteğini çok fazla alıyorum. Her türlü zorlukta eşime ulaşıp ondan fikir alıyorum. Kadınlara da bu işi tavsiye ediyorum" diye konuştu.