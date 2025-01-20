Tır şoförü çiftin ömrü yollarda geçiyor! Evde değil, gümrük kapılarında buluşuyorlar

‘EŞİMİN SEVDASI ÜZERİNE YOLLARA DÜŞTÜM’
Özel bir firmanın finans kısmında çalıştığını ve eşinin isteği üzerine şoförlüğe başladığını belirten Göksel Karabulut ise ayrı işleri çıktığı zaman evde birbirlerini beklediklerini söyledi. Eşini her konuda desteklediğini ifade eden Göksel Karabulut, “Eşimin sevdası üzerine başladım bu mesleğe. Eşim küçüklüğünden beri büyük araç kullanma sevdalısı. Eşimin sevdasının peşinden ben de devam ediyorum. Onu yalnız bırakmıyorum bu meslekte. İllaki zorluklarımız oluyor. Ancak işimizi severek yapıyoruz. Yeri geliyor ayrı düşüyoruz, uzun süre görüşemiyoruz. Yollarda karşılaşabiliyoruz. Kısa süreli de olsa yolda karşılaşınca çay, kahve içip görüşüyoruz, sonrasında herkes kendi yoluna devam ediyor. Eşimi de bu meslekte sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.