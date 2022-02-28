Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

Su tüketimi hepimiz için hayati önem taşıyor fakat doğru zamanda içilmeyen su iç organlarımıza zarar veriyor. Besin değeri açısından en zengin besinlerden olan muz da sağlığımızı tehdit edebiliyor. Yapılan hatalar diyabetten, obeziteye, omurga kaymasından kalp rahatsızlıklarına kadar çokça hastalığa neden oluyor. İşte herkesin bilmesi gerek, yapıldığında sağlığı olumsuz etkileyen o davranışlar…