Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın
Sağlıklı yaşamın önemi her geçen gün daha da çok ortaya çıkıyor. Herkes sağlıklı yaşamanın yollarını arıyor. Ancak sağlıklı olduğunu sağdığımız bazı davranışlar ne yazık ki sağlığımızı tehdit edebiliyor. Birçok besini sağlığımıza sağlık katması için tüketiyoruz. Peki gerçekten daha sağlıklı olmak adına doğru mu yapıyoruz?
Su tüketimi hepimiz için hayati önem taşıyor fakat doğru zamanda içilmeyen su iç organlarımıza zarar veriyor. Besin değeri açısından en zengin besinlerden olan muz da sağlığımızı tehdit edebiliyor. Yapılan hatalar diyabetten, obeziteye, omurga kaymasından kalp rahatsızlıklarına kadar çokça hastalığa neden oluyor. İşte herkesin bilmesi gerek, yapıldığında sağlığı olumsuz etkileyen o davranışlar…
Hayatımızın vazgeçilmesi haline gelen telefonlar özellikle uyku öncesinde kullanılmamalı. Uyumadan en az 1 saat önce telefon kullanımının bırakılması daha kaliteli bir uyku süresi geçirilmesini sağlıyor.
Aç karna ağrı kesici ve ateş düşürücü içilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor
Geceleri özellikle de uyku arasında su içilmemesi gerekiyor. Uykudan uyanıp su içmek ve tekrar uyumak iç organlara zarar veriyor.
Soğuk su ile ilaç içmek de en çok yapılan hatalar arasında yer alıyor. İlaç içilen suyun oda sıcaklığında olması en ideali.
Saat 17.00’den sonra ağır yemek yemenin ne kadar zararlı olduğunu söylemeye gerek bile yok artık. Eğer ağır yemek yenecekse öğle saatlerinin tercih edilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.
Son derece sağlıklı olan çay tüketimin fazla olmasının da pek çok sakıncası bulunuyor. Çayın en bilinen zararı kansızlığa neden olması. Bunun dışında fazla çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı ve kalp çarpıntısına da yol açıyor.
Kulaklarınızı pamuklu çubukla temizlemek kulak kirini kulak kanalına doğru itilmesine neden olur. Bu da kulak zarının delinmesine ve enfeksiyonlara yol açabilir.
Yemeklerden hemen sonra uzanılması ya da uyunması sağlığı tehdit ediyor. Çünkü mide ekşimesine neden oluyor. Sürekli yemeklerden hemen sonra uyunması reflüye kadar gidebilecek sağlık sorunlarına yol açıyor.
Cep telefonu ile konuşurken sağ kulak yerine sol kulak kullanılmalı. Çünkü sağ kulak direkt beyni etkiliyor.
Plastik şişelerin ne kadar zararlı olduğunu artık hemen herkes biliyor. Plastik şişlerden su içilmemesi gerekiyor. Plastik şişeler yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında saldıkları kimyasal maddeler sağlık açısından son derece zararlı.
Fazla muz tüketmek düzensiz kalp ritmine ve kas güçsüzlüğüne neden oluyor,
Cüzdanınızı arka cepte taşımayın. 15 dakika gibi kısa bir süre bile cüzdanın üzerine oturmak omurganıza zarar verebilir ve omurga kaymasına dahi yol açabilir.