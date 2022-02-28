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    SağlıkTip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın
    HaberlerSağlık Haberleri Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın
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    Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Sağlıklı yaşamın önemi her geçen gün daha da çok ortaya çıkıyor. Herkes sağlıklı yaşamanın yollarını arıyor. Ancak sağlıklı olduğunu sağdığımız bazı davranışlar ne yazık ki sağlığımızı tehdit edebiliyor. Birçok besini sağlığımıza sağlık katması için tüketiyoruz. Peki gerçekten daha sağlıklı olmak adına doğru mu yapıyoruz?

    • 28 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
    • 28 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
    1Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Su tüketimi hepimiz için hayati önem taşıyor fakat doğru zamanda içilmeyen su iç organlarımıza zarar veriyor. Besin değeri açısından en zengin besinlerden olan muz da sağlığımızı tehdit edebiliyor. Yapılan hatalar diyabetten, obeziteye, omurga kaymasından kalp rahatsızlıklarına kadar çokça hastalığa neden oluyor. İşte herkesin bilmesi gerek, yapıldığında sağlığı olumsuz etkileyen o davranışlar…

    2Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Hayatımızın vazgeçilmesi haline gelen telefonlar özellikle uyku öncesinde kullanılmamalı. Uyumadan en az 1 saat önce telefon kullanımının bırakılması daha kaliteli bir uyku süresi geçirilmesini sağlıyor.

    3Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Fazla meyve suyu tüketimi vücuda alınan şeker miktarının artmasına neden oluyor. Bu durum başta obezite olmak üzere tip 2 diyabet ve diş çürümesi gibi sağlığa çok büyük zarar veren durumlara neden oluyor.

    4Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Aç karna ağrı kesici ve ateş düşürücü içilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor

    5Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Geceleri özellikle de uyku arasında su içilmemesi gerekiyor. Uykudan uyanıp su içmek ve tekrar uyumak iç organlara zarar veriyor.

    6Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Soğuk su ile ilaç içmek de en çok yapılan hatalar arasında yer alıyor. İlaç içilen suyun oda sıcaklığında olması en ideali.

    7Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Saat 17.00’den sonra ağır yemek yemenin ne kadar zararlı olduğunu söylemeye gerek bile yok artık. Eğer ağır yemek yenecekse öğle saatlerinin tercih edilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.

    8Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Son derece sağlıklı olan çay tüketimin fazla olmasının da pek çok sakıncası bulunuyor. Çayın en bilinen zararı kansızlığa neden olması. Bunun dışında fazla çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı ve kalp çarpıntısına da yol açıyor.

    9Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Kulaklarınızı pamuklu çubukla temizlemek kulak kirini kulak kanalına doğru itilmesine neden olur. Bu da kulak zarının delinmesine ve enfeksiyonlara yol açabilir.

    10Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Yemeklerden hemen sonra uzanılması ya da uyunması sağlığı tehdit ediyor. Çünkü mide ekşimesine neden oluyor. Sürekli yemeklerden hemen sonra uyunması reflüye kadar gidebilecek sağlık sorunlarına yol açıyor.

    11Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Cep telefonu ile konuşurken sağ kulak yerine sol kulak kullanılmalı. Çünkü sağ kulak direkt beyni etkiliyor.

    12Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Plastik şişelerin ne kadar zararlı olduğunu artık hemen herkes biliyor. Plastik şişlerden su içilmemesi gerekiyor. Plastik şişeler yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında saldıkları kimyasal maddeler sağlık açısından son derece zararlı.

    13Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Fazla muz tüketmek düzensiz kalp ritmine ve kas güçsüzlüğüne neden oluyor,

    14Tip 2 diyabet, obezite, kalp çarpıntısı, omurga kayması, kulak zarı delinmesi… Sağlığı mahvediyor, Sakın yapmayın

    Cüzdanınızı arka cepte taşımayın. 15 dakika gibi kısa bir süre bile cüzdanın üzerine oturmak omurganıza zarar verebilir ve omurga kaymasına dahi yol açabilir.

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