TikTok fenomeni Özgür Balakar'dan Demet Akalın ve Hira açıklaması!
Demet Akalın’ın kızı Hira, ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL göndermişti. Durumu anlayan popçu, Balakar'ı dolandırıcılıkla suçlamıştı. 'Yanlış Anlama 2' filminin okuma provasında görüntülenen Özgür Balakar, Demet Akalın’la yaşadığı polemiğe değindi.
Demet Akalın, Mart 2021'de büyük bir panik yaşadı. Şarkıcının yedi yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan Akalın, anne ve babaları uyardı.
"KREDİ KARTIMDAN YEDİ BİN TL ÇEKİLİYOR"
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Hira, bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira' diyor ve kredi kartımdan yedi bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana 'Bunun muhatabı Apple' diyor" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!"
Akalın, "Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından yedi bin TL al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor" şeklinde konuştu.
ÖZGÜR BALAKAR'DAN AÇIKLAMA
Fenomen Özgür Balakar ise "Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum... Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı. Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet Abla'ya gitmiştim, Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sensen bir tane gül gönder' dedim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan" cevabını verdi.
"KİMSENİN HESABINDAN ZORLA ÇEKMİYORSUNUZ!"
Balakar, "Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet Abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun" sözleriyle kendini savundu.
Fenomen, "Ben her zaman olduğu gibi yayın yapıyordum. Önce hediye geldi sonra yedi bin TL ödeme geldi. Ortada beni ilgilendiren bir olay olmadı ama Demet Hanım polemiğe girdi. Haklı çıkmayı umuyordu ama sanıyorum ki mecrayı kullanmayı bilmediği için böyle bir olay yaşandı. Öncesinde evine de gitmiştim bu küslüğe üzüldüm o yüzden” dedi.
"FİLMDE HİRA’YI OYNUYORUM"
Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki yanlış anlamaları konu alan, başrollerinde Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin paylaştığı, oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan, İslam Mehreliyev, Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın da en ünlü isimlerinin yer aldığı filmde rol alan Balakar, "Filmde Tik Tok’ta sevdiği fenomene para atan ve hediye gönderen Hira adında bir kızı canlandırıyorum ama belki ben 7 değil 10 bin atarım belli olmaz” açıklamasını yaptı.