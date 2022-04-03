TikTok fenomeni Özgür Balakar'dan Demet Akalın ve Hira açıklaması!

Fenomen, "Ben her zaman olduğu gibi yayın yapıyordum. Önce hediye geldi sonra yedi bin TL ödeme geldi. Ortada beni ilgilendiren bir olay olmadı ama Demet Hanım polemiğe girdi. Haklı çıkmayı umuyordu ama sanıyorum ki mecrayı kullanmayı bilmediği için böyle bir olay yaşandı. Öncesinde evine de gitmiştim bu küslüğe üzüldüm o yüzden” dedi.