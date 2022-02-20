• 20 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı! Eğlence mekanında...
Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte eğlence mekanına gitti. Ancak iddialara göre Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Bunun üzerine ortam fena gerildi. Taraflar birbirlerini darp etti. Olay mahkemeye taşındı.
• 20 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
1
Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.
2
TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!
Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.
6
7
9
İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12
13