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MagazinTikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı! Eğlence mekanında...
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• 20 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:

TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı! Eğlence mekanında...

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte eğlence mekanına gitti. Ancak iddialara göre Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Bunun üzerine ortam fena gerildi. Taraflar birbirlerini darp etti. Olay mahkemeye taşındı.

• 20 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
1TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...
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Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.

2TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇINA TACİZ ŞOKU

TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.

3TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.

4TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

5TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı.

6TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, taraflar birbirlerini darp etmeye başladı.

7TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti.

8TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.

9TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10KÜRŞAT JUAN KİMDİR

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Juan, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi.

11TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Annesi ve babasını küçük yaşta kaybeden Juan, TikTok videoları ile fenomen oldu. Juan'ın TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi bulunuyor. Kürşat Juan'ın gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkayadır.

12MERVE YALÇIN KİMDİR

MERVE YALÇIN KİMDİR?

1.68 boyunda ve 50 kilo olan Merve, TikTok ve Instagram'da çektiği yemek videolarıyla oldukça popüler olan CZN Burak'ın eski sevgilisiydi.

13TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Merve Yalçın, Juan isimli ekiple birlikte aynı evde yaşarak içerik üretiyor. TikTok'ta 5.8 milyon takipçisi bulunuyor.

14TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

Merve Yalçın, 2018 yılında bir filmde de oynamıştı...

15TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı Eğlence mekanında...

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