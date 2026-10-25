Tıbbi bitkiler katma değerli ürüne dönüşüyor! Düzce'de ilham veren üretim

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Düzce'de kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin önemini ortaya koyan ziyaret kapsamında Elif Makas, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi alanında faaliyet gösteren Sevil Gülsoy Düzgün ile bir araya geldi.