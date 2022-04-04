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Süper LigTFF'de Nihat Özdemir depremi istifa etti! Yeni başkan bile belli oldu...
HaberlerSüper Lig Haberleri TFF'de Nihat Özdemir depremi istifa etti! Yeni başkan bile belli oldu...
• 04 Nisan 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:

TFF'de Nihat Özdemir depremi istifa etti! Yeni başkan bile belli oldu...

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Baykan'ın istifasıyla ilk firesini veren TFF'den bugün ikinci istifa haberi geldi. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Nihat Özdemir resmen istifa etti. İşte TFF'de yaşanan son dakika gelişmesi ve yeni başkan kim olacak kulisleri...

• 04 Nisan 2022 - 15:31 • Son Güncelleme:
1TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. İstifa kararını Süper Lig kulüp başkanlarıyla paylaşan Nihat Özdemir "Hakkınızı helal edin" diyerek görevi bıraktı.

2SERVET YARDIMCI YENİ BAŞKAN OLDU

SERVET YARDIMCI YENİ BAŞKAN OLDU!

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

3TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.

4İşte TFFden yapılan açıklama:

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

5TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi."

6TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

Nihat Özdemir'in istifasının ardından geçici olarak göreve gelen Servet Yardımcı'nın vekaleten koltukta oturacağı öğrenilirken, yeni başkanlık için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ isminin ağırlık kazandığı bildirildi.

7DÜN MHK DE SALLANDI

DÜN MHK DE SALLANDI

Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün sezonu kapattığı iddia edildi. Trabzon'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı.

8TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakemin kızağa çekileceği öğrenildi.

9TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor.

10TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

MHK'nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük’ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

11TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

Bu sezon MHK'nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

12TFFde Nihat Özdemir depremi istifa etti Yeni başkan bile belli oldu...

 

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