TFF'de Nihat Özdemir depremi istifa etti! Yeni başkan bile belli oldu...
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Baykan'ın istifasıyla ilk firesini veren TFF'den bugün ikinci istifa haberi geldi. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Nihat Özdemir resmen istifa etti. İşte TFF'de yaşanan son dakika gelişmesi ve yeni başkan kim olacak kulisleri...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. İstifa kararını Süper Lig kulüp başkanlarıyla paylaşan Nihat Özdemir "Hakkınızı helal edin" diyerek görevi bıraktı.
SERVET YARDIMCI YENİ BAŞKAN OLDU!
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.
DÜN MHK DE SALLANDI
Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün sezonu kapattığı iddia edildi. Trabzon'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı.