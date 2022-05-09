Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu diziyle 'En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' kategorisinde ödül aldı. Yol Arkadaşım 2, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi sinema filmlerinde de oynayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.