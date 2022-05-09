• 09 Mayıs 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!
Şimdilerde Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu ilk olarak, 2011'de yayınlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Uzun yıllar ekran önünde yer alan Ezgi Eyüboğlu, Instagram pozlarıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı.
• 09 Mayıs 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
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En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu diziyle 'En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' kategorisinde ödül aldı. Yol Arkadaşım 2, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi sinema filmlerinde de oynayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.