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MagazinTeşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!
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• 09 Mayıs 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Şimdilerde Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu ilk olarak, 2011'de yayınlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Uzun yıllar ekran önünde yer alan Ezgi Eyüboğlu, Instagram pozlarıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı.

• 09 Mayıs 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
1Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz
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En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu diziyle 'En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' kategorisinde ödül aldı. Yol Arkadaşım 2, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi sinema filmlerinde de oynayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

2EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

33 yaşındaki oyuncu mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaştı. O poza takipçileri tarafından çok sayıda beğeni geldi.

3Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

Ünlü oyuncu transparan bluzu ile de tüm dikkatleri üzerinde topladı.

4Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

5Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016-2019 tarihleri arasında evli kaldı.

6Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşmıştı.

7Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

1,65 boyundaki Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.

8Teşkilatın Cereni Ezgi Eyüboğludan mini etekli poz

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