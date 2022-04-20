Terim'in özel transferiydi! Şok eden sözler! Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum
Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları üzerine transfer edilen, fakat kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan genç futbolcunun son durumu sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzüyor. İşte Florya'da yaşanan sıcak gelişmeler...
Sezon başında Fatih Terim'in Popescu ve Hagi'nin de onayını alarak transfer ettiği ve bonservisine 4 milyon euro ödenen 22 yaşındaki futbolcunun son durumu taraftarları bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde Florya'da çekilen bir videoda dikkat çeken ve takımdan ayrı kendi halinde yalnız başına oturan Morutan'ın içine kapanık hali camiayı endişeye sevk ederken, Torrent'in bu durum karşısında herhangi bir adım atmaması ise İspanyol teknik adam hakkında homurdanmalara yol açtı.
Rumen takım arkadaşı Cicaldau haricinde hemen hemen kimseyle konuşmayan, hatta tesislerde tek başına yemek yiyen Olimpiu Morutan'ın durumu ciddiyetini korurken ünlü futbol yorumcusu Cem Dizdar'ın 'futbol aklı' programında hem Morutan hem de Kerem Aktürkoğlu hakkında söylediği sözler hafızalara kazındı.
İşte Cem Dizdar'ın o açıklamaları...
Programın moderatörü Levent Özçelik'in "Torrent - Kerem Aktürkoğlu" gerginliği hakkında sorduğu soru üzerine cevap veren Cem Dizdar "Türk futbolu olarak ekol değiliz, ne ekolümüz var ne okulumuz bu yüzden sadece Kerem değil, bundan önceki kuşaklar ve bundan sonraki kuşaklar da maalesef böyle davranmaya devam edecekler"
"Basında sürekli Kerem Aktürkoğlu 20 milyon euro, 15 milyon euro verdiler kulüp kabul etmedi haberleri yer alınca oyuncular da kendilerinde bunu bir hak olarak görüyorlar. Aslında bu sorun Kerem sorunu değil bu sorun Türk futbolunun genel problemi. Torrent ona yardım eden, onunla konuşan, onunla ilgilenen bir hoca. Kerem oyundan alınırken oyuncuya açıklama yapıyor. Açıklama yapmanın yeri orası değil soyunma odasıdır."
FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ
Mostafa Mohamed'e gelen dev teklif Galatasaray'a ulaştı. Sarı-kırmızılıların genç golcüsü için Mısır basınından flaş bir iddia geldi. Cim-Bom'da her ne kadar bu sezon gösterdiği performans ile bekleneni veremese de Mostafa Mohamed Avrupa devlerinin gözdesi konumunda.
Aksam'da yer alan habere göre; Mısır basınından aktardığı habere göre, Atalanta yetkililerinin Mustafa Muhammed ile sözleşme için ilk teklif sunmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Mohamed için sarı-kırmızılıların kapısını 8 milyon euro yaklaşık 127 milyon TL'lik bir teklifle çalacağı ifade edildi.