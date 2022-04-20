Terim'in özel transferiydi! Şok eden sözler! Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

"Basında sürekli Kerem Aktürkoğlu 20 milyon euro, 15 milyon euro verdiler kulüp kabul etmedi haberleri yer alınca oyuncular da kendilerinde bunu bir hak olarak görüyorlar. Aslında bu sorun Kerem sorunu değil bu sorun Türk futbolunun genel problemi. Torrent ona yardım eden, onunla konuşan, onunla ilgilenen bir hoca. Kerem oyundan alınırken oyuncuya açıklama yapıyor. Açıklama yapmanın yeri orası değil soyunma odasıdır."