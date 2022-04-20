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GalatasarayTerim'in özel transferiydi! Şok eden sözler! Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum
HaberlerGalatasaray Haberleri Terim'in özel transferiydi! Şok eden sözler! Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum
• 20 Nisan 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:

Terim'in özel transferiydi! Şok eden sözler! Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları üzerine transfer edilen, fakat kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan genç futbolcunun son durumu sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzüyor. İşte Florya'da yaşanan sıcak gelişmeler...

• 20 Nisan 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:
1Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum
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Sezon başında Fatih Terim'in Popescu ve Hagi'nin de onayını alarak transfer ettiği ve bonservisine 4 milyon euro ödenen 22 yaşındaki futbolcunun son durumu taraftarları bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde Florya'da çekilen bir videoda dikkat çeken ve takımdan ayrı kendi halinde yalnız başına oturan Morutan'ın içine kapanık hali camiayı endişeye sevk ederken, Torrent'in bu durum karşısında herhangi bir adım atmaması ise İspanyol teknik adam hakkında homurdanmalara yol açtı.

2Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Rumen takım arkadaşı Cicaldau haricinde hemen hemen kimseyle konuşmayan, hatta tesislerde tek başına yemek yiyen Olimpiu Morutan'ın durumu ciddiyetini korurken ünlü futbol yorumcusu Cem Dizdar'ın 'futbol aklı' programında hem Morutan hem de Kerem Aktürkoğlu hakkında söylediği sözler hafızalara kazındı.

3İşte Cem Dizdarın o açıklamaları...

İşte Cem Dizdar'ın o açıklamaları...

Programın moderatörü Levent Özçelik'in "Torrent - Kerem Aktürkoğlu" gerginliği hakkında sorduğu soru üzerine cevap veren Cem Dizdar "Türk futbolu olarak ekol değiliz, ne ekolümüz var ne okulumuz bu yüzden sadece Kerem değil, bundan önceki kuşaklar ve bundan sonraki kuşaklar da maalesef böyle davranmaya devam edecekler"

4Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

"Basında sürekli Kerem Aktürkoğlu 20 milyon euro, 15 milyon euro verdiler kulüp kabul etmedi haberleri yer alınca oyuncular da kendilerinde bunu bir hak olarak görüyorlar. Aslında bu sorun Kerem sorunu değil bu sorun Türk futbolunun genel problemi. Torrent ona yardım eden, onunla konuşan, onunla ilgilenen bir hoca. Kerem oyundan alınırken oyuncuya açıklama yapıyor. Açıklama yapmanın yeri orası değil soyunma odasıdır."

5Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Mesela Mustafa Denizli bir oyuncu çıkardığı zaman kenarda ne yapıyor? Hiç bakmıyor bile görmemezlikten geliyor. Fatih Terim de öyle. Terim oyuncusunun sinirlendiğini o ruh halini anlıyor ama dönüp ilgilenmiyor. Kenarda Terim ya da Denizli olsaydı Kerem bunları yapabilir miydi?"

6Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Domenec Torrent'in Kerem probleminden hariç bir de Morutan sorununu da çözmesi lazım. Geçen gördüm tek başına oturuyor, tek başına bir köşede... Yazık oyuncu resmen travma geçiriyor çok üzülüyorum.

7FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ

FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ

Mostafa Mohamed'e gelen dev teklif Galatasaray'a ulaştı. Sarı-kırmızılıların genç golcüsü için Mısır basınından flaş bir iddia geldi. Cim-Bom'da her ne kadar bu sezon gösterdiği performans ile bekleneni veremese de Mostafa Mohamed Avrupa devlerinin gözdesi konumunda.

8Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Aksam'da yer alan habere göre; Mısır basınından aktardığı habere göre, Atalanta yetkililerinin Mustafa Muhammed ile sözleşme için ilk teklif sunmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Atalanta'nın Mustafa Mohamed için sarı-kırmızılıların kapısını 8 milyon euro yaklaşık 127 milyon TL'lik bir teklifle çalacağı ifade edildi.

9Terimin özel transferiydi Şok eden sözler Yıldız oyuncu travma geçiriyor ona acıyorum

Ayrıca haberin devamında, Galatasaray, Mısırlı golcüsü için 8 milyon euro civarı bir resmî teklifin gelmesi durumda Mostafa Mohamed'in satışına onay vereceği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın yanı sıra, Lille ve Marsilya da yakın takipte.

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Bu sezon Galatasaray ile 36 maça çıkan Mısırlı golcü 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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