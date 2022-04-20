Tenis kortlarının efsanesi Maria Sharapova'dan hamilelik pozu! Sosyal medyadan duyurdu!

'BENİ MUTLU ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Gilkes de kendi sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda "Beni çok mutlu ettiğin ve evet dediğin için teşekkür ederim. Bir ömür boyu seni sevmeyi ve senden öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı. Çiftin bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve mutluluk dileği içeren yorum geldi.



Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'nin de arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı. Bir dermatolojistin oğlu olan Gilkes, İngiltere'nin önde gelen okullarından Eton College'ın ardından Bristol Üniversitesi'nde eğitim gördü.