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Gündem Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı
Haberler Gündem Haberleri Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı

Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı 

Haziran ayının son gününde yağan kar şaşkınlık yaratmıştı. Kışın yağmayan kar Temmuz'da da kendini gösterdi. Resmen lapa lapa yağıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan art arda açıklamalar geliyor. Yeni yağış dalgası için vatandaşlara uyarı yapıldı. Yurda Trakya'dan girecek yağışın İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle Perşembe gününe dikkat çekiyor. İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...

• 03 Temmuz 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
1 Temmuzda lapa lapa kar sürprizi Yoğun karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı

Haziran ayı yurdun birçok bölgesinde kavurucu sıcaklarla geçti. Ancak ayın sonunda havalar beklenmedik şeklide soğuyarak kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışı Temmuz'da da devam ediyor. Birçok ilde kar, dolu ve kuvvetli yağış etkili oluyor.

2 DAĞCILARA KAR VE TİPİ ENGELİ

DAĞCILARA KAR VE TİPİ ENGELİ!

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan yerli ve yabancı dağcılar, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 bin 200 metreden geri dönmek zorunda kaldı. Yüzlerce tırmanış deneyimine sahip dağcı rehberi Resul Civaş önderliğinde bir grup yerli ve yabancı dağcı, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Ancak yoğun kar yağışı, dağcıların 4 bin 200 metreden yukarıya tırmanmalarını engelledi. Daha fazla dayanamayan ve tırmanışa devam edemeyen dağcılar, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metreden iniş yaptılar.

3 YARIN YENİDEN DENEYECEKLER

YARIN YENİDEN DENEYECEKLER

Yarın tekrar zirve tırmanışı yapmayı planlayan dağcılar, iniş sırasında da yoğun kar yağışından etkilendiler. Dağcı rehberi Resul Civaş, yoğun kar yağışına rağmen tırmanışa devam etmeye çalıştıklarını, ancak şartların zorlaşması nedeniyle 4 bin 200 metreden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Civaş, yarın ikinci kampa gideceklerini ve hava durumunun uygun olması halinde zirve tırmanışını tamamlayacaklarını belirtti.

4 DOLU ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

DOLU ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ardahan’ın Posof ilçesinde Temmuz ayına rağmen sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor. Mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklığı Posof’ta vatandaşları şaşırtıyor.

5 TEMMUZDA SOBALAR YENİDEN YAKILIYOR

TEMMUZ'DA SOBALAR YENİDEN YAKILIYOR

Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimini yaşamaya başlayan Posoflular, Temmuz ayı ile birlikte yeniden yağışlı hava ile mevsim sıcaklıkları düştü. Bazı evlerde hala soba yakılırken özellikle dolu yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor.

6 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.

7 Temmuzda lapa lapa kar sürprizi Yoğun karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Temmuz ayını beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

8 DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Ardahan’da ise sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

9 HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da üç gündür yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan'da il merkezinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi. Meteorolojik tahminlere göre, Ardahan'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekliyor.

10 Temmuzda lapa lapa kar sürprizi Yoğun karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı

Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde de dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü. Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıl

11 SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağmur cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji yağışlı havanın etkisini devam ettireceğini belirterek su baskınlarına karşı uyardı.

12 YENİ YAĞIŞLI HAVA DALGASI BAŞLIYOR

YENİ YAĞIŞLI HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Temmuz ayında yağan lapa lapa kar sonrası yeni yağışlı dalgası yurda giriş yapıyor. Meteoroloji son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

13 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 38°C Parçalı bulutlu

15 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

16 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

18 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

19 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

20 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

22 YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporu haritalı olarak paylaşıldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de yağışlı havanın yurda giriş yapacağını söyledi. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Trakya'dan yağış giriş yapıyor. Perşembe İstanbul dahil Marmara, Ege yağmur geliyor İstanbul uzun aradan sonra Perşembe yağmur alacak. Perşembe Çanakkale Balıkesir, İzmir'de de yağmur var. Sıcaklık orta üzerinde olacak.

23 UYARILARIN ARDINDAN DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

UYARILARIN ARDINDAN DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde dolu yağışı etkili olurken bazı köylerin derelerinden sel geldi. Gök gürültülü sağanak yağışıyla başlayan dolu, kısa sürede etkili oldu. Tercan’a bağlı Konarlı ve Dallıca köylerinde sel suları derelerden aktı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanından akan sel suları endişeye neden olurken herhangi bir kayıp yaşanmadı. Sel suları köylerin yollarında tahribata neden oldu.