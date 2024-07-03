Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı
Haziran ayının son gününde yağan kar şaşkınlık yaratmıştı. Kışın yağmayan kar Temmuz'da da kendini gösterdi. Resmen lapa lapa yağıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan art arda açıklamalar geliyor. Yeni yağış dalgası için vatandaşlara uyarı yapıldı. Yurda Trakya'dan girecek yağışın İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle Perşembe gününe dikkat çekiyor. İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...
• 03 Temmuz 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 11:40 • Son Güncelleme: