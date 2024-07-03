Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor



EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 38°C Parçalı bulutlu



