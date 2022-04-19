Telefonunu takside unutan Arzu Oş isyan etti! 'Aynadan kendisini gördü ama...'
Nişantaşı'da sırt çantasını önüne bağlamış şekilde görüntülenen Arzu Oş (41), geçtiğimiz günlerde takside telefonumu unuttuğunu, aracın peşinden koştuğunu ve şoförün de aynadan kendisini gördüğünü ama durmadığını söyledi. Söz konusu taksicinin karakolda verdiği ifadeye dikkat çeken oyuncu, maddi olarak uğradığı zararı açıkladı.
Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden 'Ekmek Teknesi'nde (2002–2005) hayat verdiği 'Sonnur' karakteriyle hafızalarda yer edinen, yıllardır ekranlardan uzak olan Arzu Oş, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
"KARAKOLDA BENDEN DAHA OYUNCU ÇIKTI"
Önüne bağladığı sırt çantasına sımsıkı sarılmış şekilde görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına çantasını neden bu şekilde taşıdığını anlattı.
Arzu Oş, "Sürekli taksi kullanan birisiyim ama artık takside bir şey unutmayın. Taksiciler geri vermiyor. Takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan görüyordu ama durmadı gitti. Ben de karakolu aradım, karakolda benden daha oyuncu çıktı; 'arabayı yıkamaya verdim, orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır' dedi" şeklinde konuştu.
"YAĞMURLU HAVADA ARABASINI YIKAMAYA VERMİŞ""İYİ TAKSİCİLER ARTIK AZINLIK" Artık telefonunu genellikle çantasında taşıdığını ve telefon ve cüzdanın çalınmaması için çantasını önünde taşıdığını dile getiren oyuncu, "Bütün taksiciler böyle demiyorum ama iyi taksiciler artık azınlık. Eğer takside bir şey unutursanız geri gelmez, lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı. Son olarak 2013 yılında '3 Kadın 3 Kader' filminde rol alan Arzu Oş, kaybettiği telefon ve yeni aldığı telefonla birlikte zararının 10 bin TL'yi geçtiğini söyledi.
O taksiciye hakkını helal etmediğini belirten Arzu Oş, "Bu taksicilerin yeni yalanıymış, aslında o gün hava da yağmurluydu. Yağmurlu havada arabasını yıkamaya vermiş" açıklamasını yaptı.
"İYİ TAKSİCİLER ARTIK AZINLIK"
Artık telefonunu genellikle çantasında taşıdığını ve telefon ve cüzdanın çalınmaması için çantasını önünde taşıdığını dile getiren oyuncu, "Bütün taksiciler böyle demiyorum ama iyi taksiciler artık azınlık. Eğer takside bir şey unutursanız geri gelmez, lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı.Son olarak 2013 yılında '3 Kadın 3 Kader' filminde rol alan Arzu Oş, kaybettiği telefon ve yeni aldığı telefonla birlikte zararının 10 bin TL'yi geçtiğini söyledi.
"BEN SENİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan 18 Nisan 1981 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, 41'inci yaş günü için 'Ekmek Teknesi' dizisindeki rol arkadaşı Ekin Türkmen'in sosyal medyada "İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu düştüğü paylaşımına, kendi hesabından yer verdi ve kalp emojileriyle birlikte "Ben seni daha çok. Karşim forever (sonsuza kadar)" karşılığını verdi.