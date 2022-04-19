Telefonunu takside unutan Arzu Oş isyan etti! 'Aynadan kendisini gördü ama...'

"KARAKOLDA BENDEN DAHA OYUNCU ÇIKTI"

Önüne bağladığı sırt çantasına sımsıkı sarılmış şekilde görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına çantasını neden bu şekilde taşıdığını anlattı.



Arzu Oş, "Sürekli taksi kullanan birisiyim ama artık takside bir şey unutmayın. Taksiciler geri vermiyor. Takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan görüyordu ama durmadı gitti. Ben de karakolu aradım, karakolda benden daha oyuncu çıktı; 'arabayı yıkamaya verdim, orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır' dedi" şeklinde konuştu.