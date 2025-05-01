TEKNOFEST KKTC'de kapılarını ziyaretçilere açtı

SELÇUK BAYRAKTAR: KKTC BARIŞIN ADASIDIR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025'in açılış töreninde konuşuyor:



Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz yalnız değilsiniz. Bu güzel ada mücahitlerin cesareti ile özgürlüğe yürüdü. Mücahitlerin hatırasını yüksek teknoloji ile taçlandırıyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türk dünyası. 47 bin öğrenci başvuru yaptı. Her alanda insanlığın yararına fikir üretiyor. TEKNOFEST rotasını kaybeden dünyaya yön veriyor. TEKNOFEST adil dünyanın tohumudur. TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak teknoloji için çalışıyoruz.



Dünya maalesef korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda insanlık suçu işleniyor. Gazze’de çocuklar bombalanıyor. İnançla dolu bir dünya kurulmalı. Bu dünyayı sizler inşa edeceksiniz.



İnsanlığı ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz. Bu meydan, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır. Bu meydan, milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Dünyanın dört yanından bilim insanları Lefkoşa’ya gelmeli. KKTC barışın adasıdır. Akdeniz’de huzurun barışın teminatıdır. Bu adada özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek.