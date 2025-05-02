TEKNOFEST KKTC'de ikinci günde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı! Yerli hava araçları uçuş gösterileri yapacak

YERLİ HAVA ARAÇLARI UÇUŞ GÖSTERİLERİ YAPACAK

Her yıl olduğu gibi TEKNOFEST KKTC'de de tanıtım ve etkinlik stantları bulunuyor. 81 paydaş kurum standı, 11 sponsor kurum standı, 4 katılımcı firma/kurum standı ve 20 yemek alanı katılımcısı olmak üzere toplam 116 stant yer alıyor. Stantlarda düzenlenecek teknoloji temalı stant etkinlikleri, öğrenciler ve gençlerle buluşuyor.



Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve birçok araç gösteri yapacak.