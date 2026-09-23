TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gidecekler dikkat! Festival öncesi mutlaka görülmesi gereken yerler

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TEKNOFEST Güneydoğu, bu kez teknoloji ile binlerce yıllık tarihi mirası aynı şehirde buluşturacak. Festival alanında havacılık, uzay, yapay zeka ve geleceğin teknolojileri öne çıkarken, festival alanının dışında ziyaretçileri insanlık tarihinin en dikkat çekici arkeolojik miraslarından bazıları bekliyor.



Bu nedenle 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gideceklerin konaklama ve ulaşım planlarını hazırlarken gezi programı için de zaman ayırması gerekiyor.



Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Karahantepe, Harran, Halfeti, tarihi çarşılar ve Gümrük Hanı, festival ziyaretini kapsamlı bir tarih, kültür ve gastronomi yolculuğuna dönüştürmek isteyenlerin listesine ekleyebileceği başlıca adresler arasında yer alıyor.