TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gidecekler dikkat! Festival öncesi mutlaka görülmesi gereken yerler
TEKNOFEST Şanlıurfa için geri sayım sürerken, kente farklı şehirlerden gelecek ziyaretçiler "Şanlıurfa'da gezilecek yerler nereler?", "Göbeklitepe nerede?", "Balıklıgöl görülür mü?", "Harran ve Halfeti gezi rotasına eklenmeli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gideceklerin festival programının yanına mutlaka eklemesi gereken tarihi ve turistik noktalar bulunuyor. Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve tarihi çarşılar kenti keşfetmek isteyenlerin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.
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TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman yapılacak, Şanlıurfa'da nereler gezilir, festival öncesinde hangi tarihi yerler görülmeli? TEKNOFEST Güneydoğu için hazırlık yapan ziyaretçiler festival takviminin yanı sıra Şanlıurfa gezi rotalarını da araştırmaya başladı. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek festival için şehre erken gelecek ya da dönüşünü birkaç gün sonraya bırakacak ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulabilecek.
Türkiye'nin dikkat çeken tarih ve kültür destinasyonlarından Şanlıurfa, özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran ve Halfeti ile öne çıkıyor. Kent merkezindeki tarihi mekanların yanı sıra çevre ilçelere uzanan güzergahlarla TEKNOFEST seyahati birkaç günlük kapsamlı bir Şanlıurfa gezisine dönüştürülebilir.
TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN?
TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, bilim gösterileri ve farklı etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.
Başka şehirlerden Şanlıurfa'ya gelecek ziyaretçiler için ise festival programının yanında küçük bir gezi planı yapmak önemli. Şanlıurfa'nın mutlaka görülmesi gereken bazı noktaları kent merkezinin dışında bulunduğu için özellikle Göbeklitepe, Harran, Karahantepe ve Halfeti rotaları için ayrıca zaman ayrılabilir.
ŞANLIURFA'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?
Şanlıurfa denildiğinde akla ilk olarak Göbeklitepe ve Balıklıgöl gelse de kentin gezi haritası oldukça geniş. Harran'ın geleneksel konik kubbeli evlerinden Halfeti'nin Fırat kıyısındaki manzaralarına, Karahantepe'den tarihi çarşılara kadar çok sayıda alternatif bulunuyor.
İşte TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gidenlerin gezi listesine ekleyebileceği yerler:
1. GÖBEKLİTEPE
Şanlıurfa seyahatinin en önemli duraklarından biri hiç şüphesiz Göbeklitepe.
İnsanlık tarihine ilişkin önemli arkeolojik bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Göbeklitepe, Neolitik döneme uzanan geçmişiyle dünyanın en dikkat çekici arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.
TEKNOFEST'in teknoloji ve gelecek temasının ardından Göbeklitepe'de insanlığın binlerce yıllık geçmişine doğru yolculuğa çıkmak, Şanlıurfa seyahatini çok daha özel bir deneyime dönüştürebilir.
2. BALIKLIGÖL
Şanlıurfa merkezinde vakti kısıtlı olanların ziyaret edebileceği ilk noktalardan biri Balıklıgöl.
Dini, tarihi ve kültürel önemiyle kentin sembollerinden biri olan Balıklıgöl'ün çevresinde Mevlid-i Halil Dergahı ve Şanlıurfa Kalesi gibi önemli noktalar da bulunuyor.
Bu nedenle Balıklıgöl ve çevresi, özellikle festival programı nedeniyle zamanı sınırlı olan ziyaretçiler için birkaç önemli noktayı aynı rota içerisinde görebilme avantajı sunuyor.
3. ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ
Tarih meraklılarının Şanlıurfa gezi rotasına ekleyebileceği önemli adreslerden biri de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi.
Bölgenin arkeolojik zenginliğini daha yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, Göbeklitepe gezisinin öncesinde veya sonrasında müzeyi ziyaret ederek Şanlıurfa ve çevresinin binlerce yıllık geçmişine ilişkin daha kapsamlı bilgi edinebilir.
4. KARAHANTEPE
Şanlıurfa'nın son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken arkeolojik noktalarından biri Karahantepe.
Bölgenin Neolitik dönem geçmişini anlamak açısından önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karahantepe, özellikle tarih ve arkeoloji meraklılarının Şanlıurfa programına ekleyebileceği alternatif duraklardan biri.
5. HARRAN VE KÜMBET EVLERİ
Şanlıurfa'da farklı bir tarihi atmosferi yakından görmek isteyenler rotasını Harran'a çevirebilir.
İlçenin simgelerinden biri haline gelen geleneksel konik kubbeli evler, Şanlıurfa'nın en dikkat çekici mimari görüntülerinden birini oluşturuyor. Harran ve çevresindeki tarihi yapılar da bölgeyi fotoğraf ve tarih meraklıları açısından cazip hale getiriyor.
Festival ziyaretini birkaç güne yayacak olanlar Harran'ı ayrı bir günlük gezi rotası olarak değerlendirebilir.
6. HALFETİ
Tarihi alanları gezdikten sonra doğa ve manzara görmek isteyenlerin bir diğer alternatifi ise Halfeti.
Fırat kıyısındaki ilçe; manzarası, tekne turları ve çevresindeki tarihi noktalarla Şanlıurfa turizminin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.
Halfeti'de yapılacak tekne gezilerinde Savaşan Köyü ve Rumkale çevresinin dikkat çekici manzaralarını görmek mümkün. Ancak Halfeti kent merkezinden ayrı bir program gerektirdiği için burayı görmek isteyenlerin gezi planında daha geniş bir zaman dilimi ayırması gerekiyor.
7. TARİHİ ÇARŞILAR VE GÜMRÜK HANI
"Şanlıurfa'nın gerçek atmosferini nerede hissedebilirim?" diyenlerin gezi listesinde Gümrük Hanı ve tarihi çarşılar da bulunmalı.
Kapalı çarşı, bedestenler, bakırcılar ve yöresel ürünlerin satıldığı dükkanların bulunduğu bölge, kentin geleneksel ticaret kültürünü yakından görmek isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor.
Festival gününün ardından şehir merkezinde vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler de Balıklıgöl ile tarihi çarşı bölgesini aynı gezi programına dahil edebilir.
ŞANLIURFA'DA NE YENİR?
TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gidip kentin gastronomisini keşfetmeden dönmek istemeyenler için de oldukça geniş bir seçenek bulunuyor.
Şanlıurfa mutfağında özellikle Urfa kebabı, ciğer kebabı, çiğ köfte, patlıcan kebabı, lahmacun, borani ve şıllık tatlısı öne çıkan yöresel lezzetler arasında yer alıyor.
Kent merkezindeki gezi programı bu nedenle tarihi yerler ve gastronomi durakları birlikte düşünülerek hazırlanabilir.
TEKNOFEST İÇİN GELENLERE 1 GÜNLÜK ŞANLIURFA GEZİ ROTASI
Festival nedeniyle yalnızca bir günlük boş zamanı bulunanlar için gezi programı şöyle oluşturulabilir:
Sabah: Göbeklitepe
Öğle: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
Öğleden sonra: Balıklıgöl ve çevresi
Akşamüstü: Tarihi çarşılar ve Gümrük Hanı
Akşam: Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini keşfetme
Daha fazla zamanı bulunan ziyaretçiler ise ikinci günlerini Harran ve Karahantepe'ye, bir başka günü ise Halfeti'ye ayırabilir.
TEKNOFEST ŞANLIURFA SEYAHATİNİ TARİH VE KÜLTÜR TURUNA ÇEVİREBİLİRSİNİZ
TEKNOFEST Güneydoğu, bu kez teknoloji ile binlerce yıllık tarihi mirası aynı şehirde buluşturacak. Festival alanında havacılık, uzay, yapay zeka ve geleceğin teknolojileri öne çıkarken, festival alanının dışında ziyaretçileri insanlık tarihinin en dikkat çekici arkeolojik miraslarından bazıları bekliyor.
Bu nedenle 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gideceklerin konaklama ve ulaşım planlarını hazırlarken gezi programı için de zaman ayırması gerekiyor.
Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Karahantepe, Harran, Halfeti, tarihi çarşılar ve Gümrük Hanı, festival ziyaretini kapsamlı bir tarih, kültür ve gastronomi yolculuğuna dönüştürmek isteyenlerin listesine ekleyebileceği başlıca adresler arasında yer alıyor.