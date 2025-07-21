Tekirdağlılar tedirgin! Musluklardan yeşil su aktı, mahalleli isyan etti

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Bir süredir içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde bu kez musluklardan akan yeşil renkli su gündem oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem tepki gösterdi hem de bu anları belgeledi.