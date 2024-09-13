Tekirdağ'daki iğrenç olayda 2 yaşındaki bebeğini annesinin ifadesi ortaya çıktı!

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.