Tekirdağ'daki iğrenç olayda 2 yaşındaki bebeğini annesinin ifadesi ortaya çıktı!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin olayda annenin bebeği, "uyanmadığını" söyleyerek hastaneye götürdüğü öğrenildi. Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği belirtildi.
• 13 Eylül 2024 - 12:55 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 12:55 • Son Güncelleme: