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Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

05.07.2025 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Tekirdağ, ayçiçeklerinin açmasıyla adeta sarıya boyanırken, bu görsel şölen sürücülere ve yolculara renkli bir seyahat rotası sunuyor. Özellikle Tekirdağ-Çanakkale, Tekirdağ-İstanbul ve ilçe kara yolları boyunca uzanan ayçiçeği tarlaları, büyüleyici manzaralarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Yoldan geçenler manzaranın tadını çıkarırken, birçok kişi fotoğraf çekmek için duraklama ihtiyacı hissediyor.

1Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

2Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Tekirdağ-Çanakkale, Tekirdağ-İstanbul ve ilçeler arasındaki kara yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri güzel görüntüler oluşturuyor.

3Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bazı sürücüler de durup tarlaların fotoğrafını çekmeye çalışıyor.

4Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgede "gündöndü, günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesiyle kentin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

5Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların rengarenk olduğunu ifade eden Karaküçük, "Ayçiçeği tarlaları yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat fırsatı sunuyor. Kanola, lavanta, ayçiçeklerinin hepsi bir birinden güzel, hepsi insanları kente çekiyor. Şehrimize gelen ziyaretçilerin muhakkak renkli tarlalarda güzel fotoğrafları oluyor. Yol üzerindeki ayçiçekleri sürücülerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu tarlalarda güzel anılar biriktirip, fotoğraf çektirmek için duruyor." dedi.

6Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının sadece tarım ürünü olmakta kalmayıp turizme de katkısı olduğunu aktardı.

7Tekirdağ'da yollar sapsarı oldu! Herkes fotoğrafını çekmek için duraklıyor

Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da ayçiçeği tarlalarının güzel manzarası olduğunu, ayçiçeği tarlaları arasında yolculuk yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.