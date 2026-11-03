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Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

03.11.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı kritik uyarıların ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran ve sağanak şeklinde düşen yağmur nedeniyle ilçenin en işlek noktalarından Cumhur Cumhuriyet Mahallesi Ataç Sokak ile Değirmenaltı Mahallesi Çay Sokak sular altında kalarak adeta göle döndü.

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1Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

2Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Cumhuriyet Mahallesi Ataç Sokak ile Değirmenaltı Mahallesi Çay Sokak’ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından her iki sokakta da yollar su altında kalırken, oluşan su birikintileri dikkat çekti.

3Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

Kent merkezinde kısa sürede etkisini gösteren yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığınırken, yanında şemsiye bulunan vatandaşlar ise sağanağa rağmen yollarına devam etti.

4Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Süleymanpaşa’da sağanak sırasında yaşanan hareketlilik ve sular altında kalan yollar kameralara yansıdı.

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