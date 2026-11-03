Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı durma noktasına getirdi!

2

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Cumhuriyet Mahallesi Ataç Sokak ile Değirmenaltı Mahallesi Çay Sokak’ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından her iki sokakta da yollar su altında kalırken, oluşan su birikintileri dikkat çekti.