Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenlerin mor renkli tarlaları sık sık ziyaret ettiğini belirten Karaküçük, "Tarlalardaki mor güzellik herkesi kendine çekiyor. Tarlalarda mor rengin iyice hakim olmasıyla fotoğraf tutkunları da sık sık bahçelere gelmeye başladı. Fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere anılarını biriktirip geleceğe aktarmak isteyen ziyaretçilerimiz mor güzelliği kayıt altına alıyor. Fotoğraf tutkunlarının çektiği kareleri sosyal medyada paylaşması kentin ve lavantanın tanıtımına da katkı sağlıyor." dedi.