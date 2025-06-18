Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor





Fotoğraf çekmek için lavanta tarlasına gelen Gamze Celepoğlu da kentin güzelliklerini kadrajına yansıtmaya çalıştığını dile getirdi.



Lavanta tarlalarının kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Celepoğlu, "Güzel fotoğraflar yakalamak için buradayız. Bazen arkadaşlarımız bazen de çocuklarımızla buraya gelerek güzel anılar biriktiriyoruz. Çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Morun en güzel halini lavantalarda görüyoruz. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.