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Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

26.07.2025 - 17:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Trakya'da gökyüzü bugün başlayan uçurtma festivali adeta bir gökyüzü ressamlığına dönüştürdü. Bu yıl 3. sü gerçekleştirilen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla birlikte kendi elleriyle uçurtmalar hazırladı ve ardından gökyüzüyle buluşturdu. Sadece Türkiye'den değil, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den gelen uluslararası uçurtma sanatçıları da eserlerini göğe salarak izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

1Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla atölyelerde uçurtma hazırladı.

2Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

Daha sonra çocuklar, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları da katıldı.

Sanatçılar da yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

3Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, burada yaptığı konuşmada, Hoşköy'ün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çocukların kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturduğunu aktaran Topçu​​​​​​​, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

4Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de festivalde birbirinden güzel uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğunu dile getirdi.

5Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Karaküçük, "Bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz, çocuklarımızın yani gelecekteki büyüklerin zihinlerinde, anılarında, hatıralarında onların gerçek ve sağlıklı bir birey olmaları, onların da çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirecek hatıraları ve anıları bugün zihinlerine bir tohum olarak ekeceğiz." dedi.

6Tekirdağ'da gökyüzü şöleni başladı! Dünyanın dört bir yanından bunun için geldiler

Uçurtma ustası Zahit Mungan da çocuklarla ve farklı ülkelerden uçurtma sanatçılarıyla etkinlikte olmaktan keyif aldığını ifade etti.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.