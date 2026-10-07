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Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

07.10.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağaçlardan toplanan cevizler, üreticinin emeğinin karşılığı olarak hasatla buluştu.

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1Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde ceviz hasadı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik heyetle birlikte kapama ceviz bahçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

2Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Aksoy, ceviz yetiştiriciliğinin alternatif ve katma değerli tarımsal üretim alanlarından biri olduğunu ifade etti.

3Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

Aksoy, üreticilerin desteklenmesi ve ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

4Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

İl Müdürü Mehmet Aksoy, "İlimizde yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, bereketli ve güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Alternatif ve katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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