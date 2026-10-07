Tekirdağ’da ceviz hasadı başladı: Üretici emeğinin karşılığını topluyor

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Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Aksoy, ceviz yetiştiriciliğinin alternatif ve katma değerli tarımsal üretim alanlarından biri olduğunu ifade etti.