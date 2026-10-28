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GündemTek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor
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Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

28.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölge ekonomisini sırtlayan coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat başladı. İlçenin geçim kaynağı olan lezzet için bahçelere giren üreticiler, bu yıl emeğinin karşılığını rekor verimle almayı hedefliyor.

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1Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Adilcevaz cevizinde hasat sezonu sürüyor. İlçenin iklimi ve doğal şartlarında yetişen cevizler, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketiciye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

2Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi, kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen ceviz yetiştiriciliği, hem bölge tarımına hem de üreticilerin geçimine katkı sağlıyor.

3Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

Hasat döneminde bahçelere giren üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan cevizler, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından satışa sunuluyor. Coğrafi işaret tesciliyle yöresel değeri koruma altına alınan Adilcevaz cevizi, ilçenin tarımsal kimliğinin önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

4Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

Üreticiler açısından ekonomik değer taşıyan ürünün tanıtımının ve üretiminin desteklenmesi, bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından da önem taşıyor.

5Tek bir ürün tüm ilçenin geçim kaynağı oldu! Hasat başladı: Üretici bu yıl rekor bekliyor

Üretici Mehmet Akkoyun, Adilcevaz'da ceviz hasadının devam ettiğini belirterek, "Sezonun verimli geçmesini temenni ediyoruz. Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi de sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor" dedi.

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