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Gündem Tehlike çanları çalıyor! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak
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Tehlike çanları çalıyor! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji son dakika duyurdu! Uzmanlar art arda açıklama yaptı. Sıcaklıklar kavuracak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklardaki artış sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerinde olacağını açıkladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de mevsim normallerinin üstüne çıkacak sıcak hava dalgası ile ilgili il il uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen ayrıca, La Nina'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika il il hava durumu...

• 03 Haziran 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
1 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 BAZI İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

BAZI İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.

3 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti: Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.

4 SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde: El Nino su sıcaklığının artmasına denir El Nina azalmasıdır. El Nino bitti, La Nina hemen gelmiyor. Yaz aylarında nötr durum olacak. La Nina serin hava etkisidir. Mevsim normalinin üstünde olacağını düşünüyoruz sıcaklıkların. Normallerin 7-8 derce üstünde. Bugün İstanbul’da sıcaklık, 33 derece. Normal, 28. Derece, 5 derece normalin üstünde.

5 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Su kaynaklarında buharlaşma artacak, orman yangınlarına neden olabilir. Yaşlılar ve hastalar için sağlık sorununa neden olabilir. Gözlüksüz, şapkasız dışarı çıkmasın bu kimseler. Manisa, Muğla, Mardin, Urfa, İç Anadolu’nun batısında sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

6 ORHAN ŞENDEN LA NİNA UYARISI

ORHAN ŞEN'DEN LA NİNA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde tartışma konusu olan La Nina hakkında önemli bilgiler paylaştı. Orhan Şen, " La Nina yaz sonunda %60 gelişecek. Avrupa'da ve bizde daha soğuk kış olmasına neden olabilir. Ama bu çok net değil. La Nina'nın nasıl geliştiğine bağlı. Bu yaz aşırı sıcaklar ile ilgisi yok. Zaten bu yaz La Nina da yok." dedi.

7 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.

8 SICAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ

'SICAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ'

Bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor" diye konuştu.

9 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

"Sıcaklardan korkmayacağız" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük" ifadelerini kullandı.

10 YAVAŞ YAVAŞ HAVA SICAKLIKLARI TEKRAR NORMALE DÖNECEKTİR

'YAVAŞ YAVAŞ HAVA SICAKLIKLARI TEKRAR NORMALE DÖNECEKTİR'

Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir.

11 Tehlike çanları çalıyor Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır" dedi.

12 ‘ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ’

‘ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ’

Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."

13 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu

14 EGE

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

15 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C Az bulutlu

HATAY °C, 38°C Az bulutlu ve açık

16 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C Az bulutlu

17 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

18 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C Az bulutlu

19 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C Az bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu