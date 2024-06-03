Tehlike çanları çalıyor! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Resmen kavrulacağız, sıcaklık 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji son dakika duyurdu! Uzmanlar art arda açıklama yaptı. Sıcaklıklar kavuracak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklardaki artış sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerinde olacağını açıkladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de mevsim normallerinin üstüne çıkacak sıcak hava dalgası ile ilgili il il uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen ayrıca, La Nina'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika il il hava durumu...
• 03 Haziran 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 15:32 • Son Güncelleme: