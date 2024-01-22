Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi! Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı
Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti sosyal medyada kendilerine yönelik yorumlara tepki göstererek şikayetçi oldular. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlara tahammül edemeyip savcılığa başvurdu. Savcılık ise yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurgulayarak takipsizlik kararı verdi
• 22 Ocak 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: