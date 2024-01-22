Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi! Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Zayıflama hapları yüzünden ölenler var. Yarın öbür gün bu hapları alanlar ölse de satıcıların umurunda olmayacak. Sırf etkileşim için camilerden, kutsal yerlerden dahi reklam yaparcasına videolar çekip atıyorlar" şeklinde paylaşım yaptığı belirtilerek şikayetçi olunduğu kaydedildi.