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Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi! Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti sosyal medyada kendilerine yönelik yorumlara tepki göstererek şikayetçi oldular. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlara tahammül edemeyip savcılığa başvurdu. Savcılık ise yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurgulayarak takipsizlik kararı verdi

• 22 Ocak 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
1Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve malvarlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, haklarında yazılan yorumlara savaş açtı.

2ŞİKAYET ETTİLER

ŞİKAYET ETTİLER

Doktor Tayyar Öz ve sosyal medya fenomeni olan eşi Özlem Öz, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan yorumların ardından savcılığa başvurdu.

3Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Sabah'ın haberine göre; Özel hayatlarına dair detayları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

4Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Dilekçede Yağmur Ç. adlı bir kişinin sosyal medya hesabından, "Özlem Öz videolarında etkileşim artsın diye bebeklerini ağlatmak için cimdikliyor. Tayyar Öz doktor olmasına rağmen bir sürü zayıflama hapı satıyor.

5Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Zayıflama hapları yüzünden ölenler var. Yarın öbür gün bu hapları alanlar ölse de satıcıların umurunda olmayacak. Sırf etkileşim için camilerden, kutsal yerlerden dahi reklam yaparcasına videolar çekip atıyorlar" şeklinde paylaşım yaptığı belirtilerek şikayetçi olunduğu kaydedildi.

6Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Savcılık, şikayete konu yorumla ilgili dosyada bir delil olmadığını, dahası iddia edilen yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı.

7Tayyar ve Özlem Öz çifti şikayetçi oldu mahkeme kararını verdi Sosyal medyadaki yorumlar çıldırttı

Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, Öz çiftinin şikayeti üzerine 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.