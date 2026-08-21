Taşların sessiz dili çözülüyor: Tekirdağ’da yüzyıllık gizem açığa çıkıyor

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Proje kapsamında Tekirdağ'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörlüğü'nde görevli arkeolog İlkay İlgin, çalışmaların temel amacının Osmanlı ve İslam dönemlerinden kalan mezar taşları ile mezarlık alanlarını kayıt altına almak olduğunu söyledi.



İlgin, yalnızca mezar taşlarının değil, kitabelerin de ayrıntılı biçimde belgelendiğini belirterek elde edilen verilerin ulusal sisteme aktarıldığını ifade etti.



Projenin Türkiye genelinde kapsamlı bir tarih envanteri oluşturmayı amaçladığını aktaran İlgin, ilerleyen yıllarda çalışmaların Balkanlar ve Orta Asya'ya kadar genişletilmesinin planlandığını kaydetti.



Çalışmaların 2024 yılında başladığını belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç ise Tekirdağ ekibinin yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin ardından projeye dahil olduğunu söyledi.