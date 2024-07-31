Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybek'in paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim
Isparta'da çıkan tartışmada babası Osman Zeybek'i (49) bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Döndü Zeybek'in (20) lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu ortaya çıktı. Zeybek'in antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 31 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme:
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 31 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme: