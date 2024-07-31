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GündemTartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybek'in paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim
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Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybek'in paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Isparta'da çıkan tartışmada babası Osman Zeybek'i (49) bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Döndü Zeybek'in (20) lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu ortaya çıktı. Zeybek'in antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 31 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme:
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 31 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme:
1Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Olay, 29 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi.

2Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Döndü Zeybek ile babası Osman Zeybek arasında tartışma çıktı.

3Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Tartışmanın büyümesi ile Döndü Zeybek, babasını göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Osman Zeybek, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

4Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Olay sonrası gözaltına alınan Döndü Zeybek, ifadesinde babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını, olay günü 2 kız kardeşi ve annesiyle köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsetti.

5TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan Döndü Zeybek, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattı.

6Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren Döndü Zeybek'in psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi.

7Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Döndü Zeybek, ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Vücudunda iki bıçak darbesi tespit edilen Osman Zeybek, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Salur köyünde toprağa verildi.

8BEN ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM

'BEN ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM'

Şarkikaraağaç ilçesinde Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Döndü Zeybek'in, 2019 yılında Kick Boks Federasyonu'ndan, sonrasında Muay Thai Federasyonu'ndan lisanslı sporcu olduğu ortaya çıktı.

9Tartıştığı babasını öldüren Döndü Zeybekin paylaşımları ortaya çıktı: Ben şiddete eğilimliyim

Zeybek'in sosyal medyada antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.