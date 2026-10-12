Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç
Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde 2026 yılı pamuk hasadı başladı. Yeni çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirileceği çalışmalarla yerli pamuk üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Pamuk ıslahı, çeşit geliştirme ve yetiştirme teknikleri alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten enstitü, yüksek verim, üstün lif kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ile değişen iklim şartlarına uyum sağlayan pamuk çeşitleri geliştirmeyi hedefliyor.
Araştırma parsellerinde yetiştirilen çeşit adaylarının hasadı, elde edilen ürünlerin bilimsel değerlendirmeye alınması açısından önem taşıyor.
Hasat sürecinde elde edilecek veriler, yeni çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak. Yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren enstitü, tarladan laboratuvara uzanan araştırma süreciyle Türk pamukçuluğunda sürdürülebilir üretimin desteklenmesini amaçlıyor.