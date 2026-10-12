Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

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Pamuk ıslahı, çeşit geliştirme ve yetiştirme teknikleri alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten enstitü, yüksek verim, üstün lif kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ile değişen iklim şartlarına uyum sağlayan pamuk çeşitleri geliştirmeyi hedefliyor.