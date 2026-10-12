Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç
HaberlerGündem Haberleri Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

12.10.2026 - 17:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde 2026 yılı pamuk hasadı başladı. Yeni çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirileceği çalışmalarla yerli pamuk üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 2026 yılı pamuk hasat sezonu başladı. Enstitünün araştırma ve deneme parsellerinde başlayan hasatla birlikte, yeni pamuk çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi sürecinde önemli bir aşamaya geçildi.

2Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

Pamuk ıslahı, çeşit geliştirme ve yetiştirme teknikleri alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten enstitü, yüksek verim, üstün lif kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ile değişen iklim şartlarına uyum sağlayan pamuk çeşitleri geliştirmeyi hedefliyor.

3Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

Araştırma parsellerinde yetiştirilen çeşit adaylarının hasadı, elde edilen ürünlerin bilimsel değerlendirmeye alınması açısından önem taşıyor.

4Tarlalarda hasat başladı! Yeni yerli çeşitler için kritik süreç

Hasat sürecinde elde edilecek veriler, yeni çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak. Yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren enstitü, tarladan laboratuvara uzanan araştırma süreciyle Türk pamukçuluğunda sürdürülebilir üretimin desteklenmesini amaçlıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi