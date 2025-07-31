Tarımın kalbi Adana'da hasat zamanı! Rekolte yüksek, üretici fiyatların açıklanmasını bekliyor

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi'nde bin dönüm arazide hasat yapan çiftçi Doğukan Öztürk, "Komşu tarlalarda dönüme bin 800, bin 900 kilogram verim alındı. Kuraklık nedeniyle bu yıl ilk ürün mısırını suladık ama sonuç bizi sevindirdi. Fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Damlama sulamaya özen gösteriyoruz. Hasat sonrası anız yakmamaya dikkat ediyoruz. Tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz" dedi.