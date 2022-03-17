Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ancak bu durum, yönetme şeklini değiştirmek ve Galatasaray'ı modern bir futbol kulübüne dönüştürmek için de daha mantıklı bir dönemin başlangıcı olabilir. Galatasaray'ın bu sezon neden bu kadar kötü olduğu konusunda konuştuğunuz herhangi biri, size 'Pek çok neden var' diyecektir. Geçen sezon şampiyonluğu yalnızca 1 golle kaçırdık ve sezon 1-2 hafta daha sürseydi, muhtemelen form grafikleriyle şampiyon olacaklardı. Ancak bu mutfak tavanının çökmesi gibi oldu çünkü banyodaki sızıntıyı düzeltme zahmedine girilmedi.