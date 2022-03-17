Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'nın kozlarını paylaşacağı dev maç için geri sayım devam ederken sarı-kırmızılıların bu sezonki durumu ve genel görüntüsü, İngiliz basınında gündem oldu. Ayrıca Türk futblunun ekonomik durumu ve son yıllarda yaşananlarla ilgili de detaylı bir analiz yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalisti belirleyecek bu karşılaşma öncesinde İngiliz basınından The Athletic'te Galatasaray ile ilgili detaylı bir analiz yayımlandı.
İşte Nick Miller'ın sarı-kırmızılıların bu sezonki görüntüsü, mali durumu, Burak Elmas-Fatih Terim ilişkisi, Domenec Torrent'in gelişi ve daha birçok konu hakkında yaptığı analiz;
Evi İstanbul şehir merkezinin kuzeyinde yer alan Galatasaray tarihinin ihtişamından kaçmak olanaksızdır. Nef Stadyumu'na bağlanan metro istasyonundan çıkarken tünelde kulübün geçmişinden harika anların fotoğrafları yer alıyor. 2000 yılında UEFA Kupası finalinden, tüm zamanlarınen skorer ismi Metin Oktay, Graeme Souness'in Fenerbahçe'nin sahasına Galatasaray bayrağı dikmesinden anlar bulunuyor.
40 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ
Galatasaray, ligde lider Trabzonspor'un 32 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesine daha yakın konumda. Ancak bu da bir gelişme. Ocak ayının sonunda düşme potasından yalnızca 3 puan uzaktaydılar. Sarı-kırmızılılar şu an kötü dönemlerinden birini geçiriyor. En son 40 yıl önce ligi 11. sırada bitirdiler. 1959'dan bu yana 22 şampiyonlukla en çok bu zaferi yaşayan kulüp olan Galatasaray, 65 sezonun 51'inde ilk 3'e girmeyi başardılar.
BİR EFSANENİN AYRILIŞI...
Bu tür durumlar Galatasaray'ın başına gelmez. Ancak tecrübesiz yönetim, bir efsanenin ayrılışı, kulübün mali problemleri gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle bu durum ortaya çıktı. Bu sadece anlık değil, yeni bir normalin başlangıcı olabilir. Yalnızca Galatasaray'ın değil, İstanbul'un diğer devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de hakimiyeti sona erebilir.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Ancak bu durum, yönetme şeklini değiştirmek ve Galatasaray'ı modern bir futbol kulübüne dönüştürmek için de daha mantıklı bir dönemin başlangıcı olabilir. Galatasaray'ın bu sezon neden bu kadar kötü olduğu konusunda konuştuğunuz herhangi biri, size 'Pek çok neden var' diyecektir. Geçen sezon şampiyonluğu yalnızca 1 golle kaçırdık ve sezon 1-2 hafta daha sürseydi, muhtemelen form grafikleriyle şampiyon olacaklardı. Ancak bu mutfak tavanının çökmesi gibi oldu çünkü banyodaki sızıntıyı düzeltme zahmedine girilmedi.
MUSLERA SAKATLIĞI VE MARCAO-KEREM KAVGASI
Kulübün yıldızı ve kaptanı Fernando Muslera'nın, Aralık ayındaki sakatlığı ciddi bir sorun oldu. Taraftarlar, hakem kararlarını işaret etse de savunma oyuncusu Marcao'nun bir maç sırasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sebebiyle 6 maç ceza alması, gidişatı olumsuz etkiledi.
Tüm bunları, Terim'in Giresunspor'a kaybettikleri maçın ardından görevden alınmasına ve yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcı Torrent'in görevden alınmasına engel olmadı. Kötü sonuçlara rağmen Terim'in görevden alınması sonrasında krizler yaşandı. Taraftarların büyük çoğunluğu onun gitmesini istemedi. Hatta bazı taraftarlar, stadyuma Terim maskeleri takarak geldi ve bazılarına güvenlik görevlileri tarafından el konuldu. Galatasaray'ın kaybettiği maçların son anlarında da 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.
BURAK ELMAS VE TERİM BAĞI
Taraftarlar, bu süreçte Terim'den çok Burak Elmas'ı suçladı. Elmas, geçtiğimiz yaz 41 oy farkla başkan geçildi ve seçim kampanyasında verdiği sözleri tutmadığı yönünde bir algı var. Elmas, kulüpte reformlar yapacağına dair sözler verdi. Bu kaçınılmaz olarak biraz zaman alacak. Bu sebeple taraftarlar, bunun sonuçlarını henüz göremedi. Ancak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıl birlikte olacağı sözünü de verdi. Başkan, Fatih Terim ile çalışmayı vaak eden tek adaydı. Ayrıca Terim'in adını kullanmadan seçilemeyeceği yönünde de algı vardı.
BURAK ELMAS İÇİN TEHLİKELİ DÖNEM
Mart ayının sonunda yapılacak toplantıda Burak Elmas koltuktan indirilebilir. Ancak bu da kulüp içerisinde yeni bir kaosa yol açabilir. Terim sık sık başkan olması yönünde teşvik ediliyor. Ancak The Athletic, Terim'in teknik adamlık yapmak için seçenekleri değerlendirdiğini biliyor.
EN BÜYÜK SORUN: MALİ DURUM
Ancak Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı para. Borçlar ciddi bir yük. Türkiye'deki tüm büyük kulüpler aynı sorunları yaşıyor. Barcelona seviyelerinde olmasalar da kara ve büyük bir delik var. Yaklaşan yayın hakları anlaşması da ayrı bir sorun. 2015 yılında imzalanan mevcut anlaşma, 450 milyon euro değerindeydi. Yeni ihale henüz imzalanmadı ancak en yüksek telifin 135 milyon euroya yakın olduğuna inanılıyor. Galatasaray'da üst düzey bir isim, 'Durum daha da kötüleşecek' dedi. Finansal olarak kulüpteki tablo hiç hoş değil.
KAZANDIKLARINDAN FAZLA HARCIYORLAR
Peki Galatasaray bu duruma nasıl geldi? Yıllardır Galatasaray ve diğer büyük Türk kulüpleri, kazandıklarından daha fazla para harcıyorlar. Bunun büyük bir kısmı da oyunculara harcanıyor. Didier Drogba, Wesley Sneijder, Claudio Taffarel, Gheorghe Hagi, Popescu gibi isim Galatasaray'ın yıldızlar kürsüsünde yer alırken Roberto Carlos, Mario Gomez, Samuel Eto'o, Guti ve daha birçok ünlü futbolcu, yüksek ücretlerle Türkiye'de oynadı.
FALCAO BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI
Radamel Falcao bardağı taşıran son damlaydı. 2019'da Galatasaray ile sahaya çıktığı ilk maçta golle tanışan Kolombiyalı yıldız, sonrasında iki boyunca çeşitli sakatlıklar ve form durumu sebebiyle maçların yarısını kaçırdı. Bu sezonun başında sözleşmesi feshedildi. Kulüpteki önemli bir isim. Falcao'nun 25 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Yeni bir çağın gerekliliğinden şüphe duyan varsa, ona tek bir isim söylemelisiniz: Falcao
YAŞAM BELİRTİLERİ AVRUPA'DA VAR
Sahadaki yaşam belirtileri Avrupa'da ortaya çıktı. Terim'in ligde çaresiz olmalarına karşın Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grubu lider bitirmeleri şaşırtıcı oldu. Camp Nou'da aldıkları beraberlik ve sonrasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmeleri de dikkat çekti. Takım eskisinden daha formda. Torrent geldiğinde çifte antrenmanlar seansları başlattı ve rekabeti artırdı.
TORRENT'E ZAMAN VERİLECEK Mİ?
Torrent'e, Terim'e sadık kalan taraftar kitlesi ve şüpheci medya mensupları sebebiyle yeterli zaman verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Bir yorumcu, "Torrent, çok sevdiğiniz babanız öldükten hemen sonra annenizin evlendiği üvey baba gibidir. İyi bir adam olabilir ama yine de ondan hoşlanmakta güçlük çekersin"
Önder Özen, Torrent için "Sadece futbolu düşünüyor ve konuşuyor. Onunla Terim arasındaki en büyük fark budur. Terim'e saygı duyuyorum ama Türk futbolunun yeni fikirlere ve yeni projelere, yeni futbol diline ihtiyacı var. Torrent'te bunların hepsi var. Ancak taraftarların, yönetim kurulu üyelerinin ve medyanın ona güvenip güvenmediğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.
EN AKILLICA HAREKET: CAMPOS
Kısa süre önce Pasquale Sensibile yeni sportif direktör olarak atandı. Ancak tartışmasız en akıllıca hareket, Luis Campos'un danışmanlık görevine getirilmesiydi. Campos, 2017'de Ligue 1'i kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapan Monaco'nun kadrosunu kurmuş ve geçen sezon Lille'in zirvede yer almasında başrol oynamıştı. Herkesi mutlu edecek genç, satılabilir oyuncular bulmaya çalışıyorlar. Bu sayede kulübün finansal olarak daha uygun hale getirmeye çalışacaklar. Sadece Galatasaray2ın değil değil, tüm büyük Türk kulüpleri için ideal iş modeli bu olacak.
SÜREÇ BAŞLADI
O bahsedilen süreç geçen yaz başladı. Babel ve Feghouli gibi yüksek ücretli oyuncuların anlaşmaları bitiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacak. Geçen yaz 7 transfer yaptılar ve Patrick van Aanholt dışında tamamı 24 yaşından daha gençti. Benfica'nın talepleri fazla olunca Gedson Fernandes'ten vazgeçtiler. Galatasaray'ın Lille orta saha oyuncusu Xeka ile pazalık halinde olduğu basına yansıdı. Portekizli orta saha oyuncusu CSKA Moskova ile anlaşmaya varmıştı ancak savaş sebebiyle anlaşma iptal oldu.