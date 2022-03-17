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GalatasarayTarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
HaberlerGalatasaray Haberleri Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
• 17 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:

Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'nın kozlarını paylaşacağı dev maç için geri sayım devam ederken sarı-kırmızılıların bu sezonki durumu ve genel görüntüsü, İngiliz basınında gündem oldu. Ayrıca Türk futblunun ekonomik durumu ve son yıllarda yaşananlarla ilgili de detaylı bir analiz yapıldı.

• 17 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
1Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalisti belirleyecek bu karşılaşma öncesinde İngiliz basınından The Athletic'te Galatasaray ile ilgili detaylı bir analiz yayımlandı.

2Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

İşte Nick Miller'ın sarı-kırmızılıların bu sezonki görüntüsü, mali durumu, Burak Elmas-Fatih Terim ilişkisi, Domenec Torrent'in gelişi ve daha birçok konu hakkında yaptığı analiz;

3Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Evi İstanbul şehir merkezinin kuzeyinde yer alan Galatasaray tarihinin ihtişamından kaçmak olanaksızdır. Nef Stadyumu'na bağlanan metro istasyonundan çıkarken tünelde kulübün geçmişinden harika anların fotoğrafları yer alıyor. 2000 yılında UEFA Kupası finalinden, tüm zamanlarınen skorer ismi Metin Oktay, Graeme Souness'in Fenerbahçe'nin sahasına Galatasaray bayrağı dikmesinden anlar bulunuyor.

440 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ

40 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, ligde lider Trabzonspor'un 32 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesine daha yakın konumda. Ancak bu da bir gelişme. Ocak ayının sonunda düşme potasından yalnızca 3 puan uzaktaydılar. Sarı-kırmızılılar şu an kötü dönemlerinden birini geçiriyor. En son 40 yıl önce ligi 11. sırada bitirdiler. 1959'dan bu yana 22 şampiyonlukla en çok bu zaferi yaşayan kulüp olan Galatasaray, 65 sezonun 51'inde ilk 3'e girmeyi başardılar.

5BİR EFSANENİN AYRILIŞI...

BİR EFSANENİN AYRILIŞI...

Bu tür durumlar Galatasaray'ın başına gelmez. Ancak tecrübesiz yönetim, bir efsanenin ayrılışı, kulübün mali problemleri gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle bu durum ortaya çıktı. Bu sadece anlık değil, yeni bir normalin başlangıcı olabilir. Yalnızca Galatasaray'ın değil, İstanbul'un diğer devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de hakimiyeti sona erebilir.

6YENİ BİR BAŞLANGIÇ

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ancak bu durum, yönetme şeklini değiştirmek ve Galatasaray'ı modern bir futbol kulübüne dönüştürmek için de daha mantıklı bir dönemin başlangıcı olabilir. Galatasaray'ın bu sezon neden bu kadar kötü olduğu konusunda konuştuğunuz herhangi biri, size 'Pek çok neden var' diyecektir. Geçen sezon şampiyonluğu yalnızca 1 golle kaçırdık ve sezon 1-2 hafta daha sürseydi, muhtemelen form grafikleriyle şampiyon olacaklardı. Ancak bu mutfak tavanının çökmesi gibi oldu çünkü banyodaki sızıntıyı düzeltme zahmedine girilmedi.

7BEŞİKTAŞIN SALLANTISI

BEŞİKTAŞ'IN SALLANTISI

Geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaşılması, kendi mükemmelliklerinden çok şampiyon Beşiktaş'ın sonlardaki sallantısından kaynaklantı. Tottenham'dan kiralanan Gedson Fernandes, takımda katalizör olarak görülüyor. Ancak yüksek maliyeti sebebiyle bonservisi alınamadı.

8MUSLERA SAKATLIĞI VE MARCAO-KEREM KAVGASI

MUSLERA SAKATLIĞI VE MARCAO-KEREM KAVGASI

Kulübün yıldızı ve kaptanı Fernando Muslera'nın, Aralık ayındaki sakatlığı ciddi bir sorun oldu. Taraftarlar, hakem kararlarını işaret etse de savunma oyuncusu Marcao'nun bir maç sırasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sebebiyle 6 maç ceza alması, gidişatı olumsuz etkiledi.

9YAŞAYAN EFSANE: TERİM

YAŞAYAN EFSANE: TERİM

Bir de Fatih Terim etkisi var... 'İmparator' sadece Galatasaray'a değil, Türk futboluna damga vuran bir isim. Ligde 8 şampiyonluk ve bir Türk kulübüyle Avrupa kupası kazanan tek teknik adam olmaya devam ediyor. Yaşayan bir efsane...

10Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Tüm bunları, Terim'in Giresunspor'a kaybettikleri maçın ardından görevden alınmasına ve yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcı Torrent'in görevden alınmasına engel olmadı. Kötü sonuçlara rağmen Terim'in görevden alınması sonrasında krizler yaşandı. Taraftarların büyük çoğunluğu onun gitmesini istemedi. Hatta bazı taraftarlar, stadyuma Terim maskeleri takarak geldi ve bazılarına güvenlik görevlileri tarafından el konuldu. Galatasaray'ın kaybettiği maçların son anlarında da 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.

11BURAK ELMAS VE TERİM BAĞI

BURAK ELMAS VE TERİM BAĞI

Taraftarlar, bu süreçte Terim'den çok Burak Elmas'ı suçladı. Elmas, geçtiğimiz yaz 41 oy farkla başkan geçildi ve seçim kampanyasında verdiği sözleri tutmadığı yönünde bir algı var. Elmas, kulüpte reformlar yapacağına dair sözler verdi. Bu kaçınılmaz olarak biraz zaman alacak. Bu sebeple taraftarlar, bunun sonuçlarını henüz göremedi. Ancak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıl birlikte olacağı sözünü de verdi. Başkan, Fatih Terim ile çalışmayı vaak eden tek adaydı. Ayrıca Terim'in adını kullanmadan seçilemeyeceği yönünde de algı vardı.

12Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Torrent'in Terim'in yardımcılığını yapacağı konuşurken tecrübeli teknik adamın yerine gelmesi de bu duruma hiç yardımcı olmadı. Taraftarlar, sorunun Torrent değil, geliş süreci olduğu yönünde birleştiler.

13TERİM İLE SAVAŞMIYOR

TERİM İLE SAVAŞMIYOR

Geçen sezonki iyi sonuçlara rağmen futbolun tatmin etmediği düşünülüyordu. Takımın uyumu ve kalitesi sorgulandı. Kulüpten bir kaynak, The Atletic'e 'Takım, Terim ile savaşmıyordu' ifadelerini kullandı.

14BURAK ELMAS İÇİN TEHLİKELİ DÖNEM

BURAK ELMAS İÇİN TEHLİKELİ DÖNEM

Mart ayının sonunda yapılacak toplantıda Burak Elmas koltuktan indirilebilir. Ancak bu da kulüp içerisinde yeni bir kaosa yol açabilir. Terim sık sık başkan olması yönünde teşvik ediliyor. Ancak The Athletic, Terim'in teknik adamlık yapmak için seçenekleri değerlendirdiğini biliyor.

15EN BÜYÜK SORUN: MALİ DURUM

EN BÜYÜK SORUN: MALİ DURUM

Ancak Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı para. Borçlar ciddi bir yük. Türkiye'deki tüm büyük kulüpler aynı sorunları yaşıyor. Barcelona seviyelerinde olmasalar da kara ve büyük bir delik var. Yaklaşan yayın hakları anlaşması da ayrı bir sorun. 2015 yılında imzalanan mevcut anlaşma, 450 milyon euro değerindeydi. Yeni ihale henüz imzalanmadı ancak en yüksek telifin 135 milyon euroya yakın olduğuna inanılıyor. Galatasaray'da üst düzey bir isim, 'Durum daha da kötüleşecek' dedi. Finansal olarak kulüpteki tablo hiç hoş değil.

16KAZANDIKLARINDAN FAZLA HARCIYORLAR

KAZANDIKLARINDAN FAZLA HARCIYORLAR

Peki Galatasaray bu duruma nasıl geldi? Yıllardır Galatasaray ve diğer büyük Türk kulüpleri, kazandıklarından daha fazla para harcıyorlar. Bunun büyük bir kısmı da oyunculara harcanıyor. Didier Drogba, Wesley Sneijder, Claudio Taffarel, Gheorghe Hagi, Popescu gibi isim Galatasaray'ın yıldızlar kürsüsünde yer alırken Roberto Carlos, Mario Gomez, Samuel Eto'o, Guti ve daha birçok ünlü futbolcu, yüksek ücretlerle Türkiye'de oynadı.

17PARTİ ARTIK BİTTİ

PARTİ ARTIK BİTTİ

Parti artık gerçekten bitti. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi son nokta olarak görülüyor. Babel'in de 2.5 milyon euroluk sözleşmesi, bu yaz bitiyor. Beşiktaş'ta da bazı yüksek ücretli oyuncularla veda edilecek gibi görünüyor.

18FALCAO BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI

FALCAO BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI

Radamel Falcao bardağı taşıran son damlaydı. 2019'da Galatasaray ile sahaya çıktığı ilk maçta golle tanışan Kolombiyalı yıldız, sonrasında iki boyunca çeşitli sakatlıklar ve form durumu sebebiyle maçların yarısını kaçırdı. Bu sezonun başında sözleşmesi feshedildi. Kulüpteki önemli bir isim. Falcao'nun 25 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Yeni bir çağın gerekliliğinden şüphe duyan varsa, ona tek bir isim söylemelisiniz: Falcao

19YAŞAM BELİRTİLERİ AVRUPADA VAR

YAŞAM BELİRTİLERİ AVRUPA'DA VAR

Sahadaki yaşam belirtileri Avrupa'da ortaya çıktı. Terim'in ligde çaresiz olmalarına karşın Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grubu lider bitirmeleri şaşırtıcı oldu. Camp Nou'da aldıkları beraberlik ve sonrasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmeleri de dikkat çekti. Takım eskisinden daha formda. Torrent geldiğinde çifte antrenmanlar seansları başlattı ve rekabeti artırdı.

20Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Başkan Elmas, geçtiğimiz günlerde "Torrent ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometreydi. Şimdi 9-10 kilometreye ulaştı. Daha fazla gelişme olacak." dedi. Torrent ise "Geldiğimde takım çok kötü durumdaydı. Yavaş yavaş bu durumdan çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

21Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Eski teknik direktör ve şu an Türkiye'nin önemli yorumlarından biri olan Önder Özen, "Planın ne olduğunu şimdi anlayabiliyorum. Torrent'ten öne Galatasaray'ı anlamıyordum. Şimdi biraz daha verimliler. Ancak Torrent'in işi çok çok zor." yorumunu yaptı.

22TORRENTE ZAMAN VERİLECEK Mİ

TORRENT'E ZAMAN VERİLECEK Mİ?

Torrent'e, Terim'e sadık kalan taraftar kitlesi ve şüpheci medya mensupları sebebiyle yeterli zaman verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Bir yorumcu, "Torrent, çok sevdiğiniz babanız öldükten hemen sonra annenizin evlendiği üvey baba gibidir. İyi bir adam olabilir ama yine de ondan hoşlanmakta güçlük çekersin"

23Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Yönetim, Torrent'e süre verilmesi konusunda ısrar ediyor. Önemli bir iism The Athletic'e Torrent'in uzun vadede takımın başında olması gerektiğini ve takımın oyun felsefesini değiştirmek istediklerini söyledi.

24Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Önder Özen, Torrent için "Sadece futbolu düşünüyor ve konuşuyor. Onunla Terim arasındaki en büyük fark budur. Terim'e saygı duyuyorum ama Türk futbolunun yeni fikirlere ve yeni projelere, yeni futbol diline ihtiyacı var. Torrent'te bunların hepsi var. Ancak taraftarların, yönetim kurulu üyelerinin ve medyanın ona güvenip güvenmediğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.

25Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

Hürriyet gazetesi muhabiri Banu Yelkovan ise "Taraftarlar ve medya, sizi tanımazlarsa size zaman tanır. Ama o zaman sizi diri diri yiyecektir" şeklinde yorum yaptı.

26EN AKILLICA HAREKET: CAMPOS

EN AKILLICA HAREKET: CAMPOS

Kısa süre önce Pasquale Sensibile yeni sportif direktör olarak atandı. Ancak tartışmasız en akıllıca hareket, Luis Campos'un danışmanlık görevine getirilmesiydi. Campos, 2017'de Ligue 1'i kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapan Monaco'nun kadrosunu kurmuş ve geçen sezon Lille'in zirvede yer almasında başrol oynamıştı. Herkesi mutlu edecek genç, satılabilir oyuncular bulmaya çalışıyorlar. Bu sayede kulübün finansal olarak daha uygun hale getirmeye çalışacaklar. Sadece Galatasaray2ın değil değil, tüm büyük Türk kulüpleri için ideal iş modeli bu olacak.

27LILLE, BENFICA VE AJAX MODELİ

LILLE, BENFICA VE AJAX MODELİ

Galatasaray, itibaını yeniden canlandırabileceği (Lille'deki Renato Sanches gibi) ve potansiyeli yüksek genç oyunculara yönelecek. Lille, Benfica ve hatta Ajax'ın başka bir versiyonu olmamaları için hiçbir sebep yok.

28SÜREÇ BAŞLADI

SÜREÇ BAŞLADI

O bahsedilen süreç geçen yaz başladı. Babel ve Feghouli gibi yüksek ücretli oyuncuların anlaşmaları bitiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacak. Geçen yaz 7 transfer yaptılar ve Patrick van Aanholt dışında tamamı 24 yaşından daha gençti. Benfica'nın talepleri fazla olunca Gedson Fernandes'ten vazgeçtiler. Galatasaray'ın Lille orta saha oyuncusu Xeka ile pazalık halinde olduğu basına yansıdı. Portekizli orta saha oyuncusu CSKA Moskova ile anlaşmaya varmıştı ancak savaş sebebiyle anlaşma iptal oldu.

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GALATASARAY ÖN SAFLARDA YER ALIYOR

Türk futbolu değişiyor ve Galatasaray bu değişim ön saflarında yer alıyor. Artık Türkiye, emeklilik yuvası olmayacak. Bu uzun ve popüler olmayan ama doğru bir yol. Belki birgün stadyumun dışındaki duvara eklenecek yeni fotoğraflar ortaya çıkar.

30Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

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