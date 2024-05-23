Tarihi camide 'haç işareti' tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi!

Minberin tam üzerindeki alanın orta noktasına bu motifin yerleştirilmiş olmasını manidar buluyorum. Bu uygulamayı minberin öneminin vurgulanmasıyla birlikte Hz. Muhammed'in toparlayıcı ve merkezi bir karakter olduğunu göstermek için yapılmış bir uygulama olarak kabul ediyorum. Her artı işaretini gördüğümüzde bunu haç olarak görüyoruz ama bu doğru değil" dedi.