Tarihi camide 'haç işareti' tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi!
Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaptırılan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nda 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan ve 9 yıl süren restorasyon çalışması sonrası gün yüzüne çıkarılan haça benzetilen motifle ilgili Prof. Dr. Erdal Eser, "Kimi zaman bu motifin haç motifi olarak anlatıldığını ve algılandığını görüyorum ancak bunun gerçekle ilgisi yoktur. Burada haç motifi olmaktan daha çok, Hz. Muhammed'i simgeleyen bir mimari öge olan minber ve dolayısıyla Hz Peygamber'in vurgulanması amaçlanmıştır. Her artı işaretini gördüğümüzde bunu haç olarak görüyoruz ama bu doğru değil" dedi.
• 23 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme: