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Gündem Tarihi camide 'haç işareti' tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi!
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Tarihi camide 'haç işareti' tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi!

Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaptırılan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nda 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan ve 9 yıl süren restorasyon çalışması sonrası gün yüzüne çıkarılan haça benzetilen motifle ilgili Prof. Dr. Erdal Eser, "Kimi zaman bu motifin haç motifi olarak anlatıldığını ve algılandığını görüyorum ancak bunun gerçekle ilgisi yoktur. Burada haç motifi olmaktan daha çok, Hz. Muhammed'i simgeleyen bir mimari öge olan minber ve dolayısıyla Hz Peygamber'in vurgulanması amaçlanmıştır. Her artı işaretini gördüğümüzde bunu haç olarak görüyoruz ama bu doğru değil" dedi.

• 23 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
1 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Sivas’ın Divriği ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ile onun eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıllık restorasyonun ardından 6 Mayıs'ta açıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda, 1980’li yıllarda yapılan bakım-onarım çalışmalarında cami minberinin üzerinde tavanda yer alan haça benzeyen bir motifin üzerinin betonla sıvandığı ortaya çıktı.

2 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Lazer yöntemi kullanılan ve oldukça hassas bir çalışma yapılarak beton sıvadan arındırılan motif, 44 yıl aranın ardından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından orijinal rengi belirlenen motif, boyanarak aslına uygun şekilde sergilenmeye başlandı.

3 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Üzerinin betonla sıvanarak kapatılması nedeniyle özellikle ilçede görenlerin haça benzettiği motif hakkında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser açıklamalarda bulundu.

4 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Üzerinin betonla sıvanarak kapatılması nedeniyle özellikle ilçede görenlerin haça benzettiği motif hakkında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser açıklamalarda bulundu.

5 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Prof. Dr. Eser, "Kimi zaman bu motifin haç motifi olarak anlatıldığını ve algılandığını görüyorum ancak bunun gerçekle ilgisi yoktur. Minberin bulunduğu alanı kapatan örtüde yer alan motif, Asyatik toplumların dört ana yönü kullanarak merkezi vurgulamak için kullandıkları kompozisyonlar arasında yer alır.

6 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Burada haç motifi olmaktan daha çok, Hz. Muhammed'i simgeleyen bir mimari öge olan minber ve dolayısıyla Hz Peygamber'in vurgulanması amaçlanmıştır.

7 Tarihi camide haç işareti tartışması: Uzman isim konuya açıklık getirdi

Minberin tam üzerindeki alanın orta noktasına bu motifin yerleştirilmiş olmasını manidar buluyorum. Bu uygulamayı minberin öneminin vurgulanmasıyla birlikte Hz. Muhammed'in toparlayıcı ve merkezi bir karakter olduğunu göstermek için yapılmış bir uygulama olarak kabul ediyorum. Her artı işaretini gördüğümüzde bunu haç olarak görüyoruz ama bu doğru değil" dedi.