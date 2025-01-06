Tapuda sahtecilik bitiyor: Yeni uygulama başladı

"Tapu işlemleri daha kolay ve daha güvenli yapılacak"

Yeni sistemde parmak okuyucu ve kimlik doğrulayıcı makinelerle işlem yapıldığını söyleyen Çivi, "O makinelerle kişilerin hem parmak iziyle, hem de kimlik kartlarıyla doğrulamak suretiyle tapu işlemlerini yapıyoruz. Bu sistemden önce doğrulama işlemlerini eski kimliklere göre değişik yöntemlerle yapıyorduk. Artık çipli kimlik kartlarıyla tapu işlemleri daha kolay ve daha güvenli yapılacak" ifadelerine yer verdi.Yeni sistemin hem vatandaşın tapu güvenliği açısından hem de memurun işlemlerini yaparken daha net bir şekilde kimlik doğrulama yapabilmesine imkan sağlaması açısından faydalı olduğunu belirten Çivi, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını ve eski kimlik kartı ile gelen vatandaşın olmadığını söyledi.