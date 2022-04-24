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MagazinTaner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı!
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• 24 Nisan 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:

Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı!

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Doktor Ali Vefa' karakteriyle sempati toplayan Taner Ölmez, geçtiğimiz hafta baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Taner Ölmez, şimdi ise kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı.

• 24 Nisan 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı
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Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının haziran ayında evlendi.

2Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi verdi. Ünlü çiftin kızları Zeynep, birkaç gün önce dünyaya geldi.

3Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı

Taze anne babanın bugün ise doğum anındaki heyecanlı anları sosyal medyada paylaşıldı.

4Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı

Taner Ölmez, son olarak ise kızıyla bir paylaşım yaptı. Ölmez’in bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

5Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı

İşte Taner Ölmez'in o paylaşımı...

6Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı

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