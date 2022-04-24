• 24 Nisan 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
Taner Ölmez kızı Zeynep ile ilk fotoğrafını paylaştı!
'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Doktor Ali Vefa' karakteriyle sempati toplayan Taner Ölmez, geçtiğimiz hafta baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Taner Ölmez, şimdi ise kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı.
• 24 Nisan 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının haziran ayında evlendi.
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Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi verdi. Ünlü çiftin kızları Zeynep, birkaç gün önce dünyaya geldi.