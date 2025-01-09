Tam 99 kuş türüne ev sahipliği yapıyor! Van Gölü Havzası'ndan göç etmeyen kuşlara koruma

Özellikle, kaçak avcılıkla mücadele amacıyla bölgede devriye görevini sürdüren ekipler, flamingoların ve diğer kuşların bulunduğu sazlıklara girmemeleri için avcılara yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler kaçak avcıların sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi uzaktan fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor. Ekipler ayrıca alanın ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halkı da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulundu.