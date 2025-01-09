Tam 99 kuş türüne ev sahipliği yapıyor! Van Gölü Havzası'ndan göç etmeyen kuşlara koruma
İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzası'na gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, kış aylarında da bölgeyi terk etmiyor. Özellikle Göründü Sazlıkları'nda konaklayan göçmen kuşlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri koruma amaçlı ek tedbirler alıyor. Ekipler kaçak avcıların sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi uzaktan fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.
Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 13:10 • Son Güncelleme:
Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 13:10 • Son Güncelleme: