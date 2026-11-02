Tam 10 yıldır sessizce yürütülüyordu: Rize'de çaya rakip çıktı, 9 tür birden tescillendi!

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RTEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keziban YAZICI, projeye ilişkin şunları söylüyor:



“Rize mandalinası, bölgemizin önemli yerel genetik kaynaklarından biri. Yaklaşık on yıl boyunca yürüttüğümüz seleksiyon ıslahı çalışmaları sonucunda farklı olgunlaşma dönemlerine sahip çeşitler geliştirmeyi ve tescil ettirmeyi başardık. Bu ürünler, mandalina üretim ve pazarlama açısından avantaj sağlayacak. Antalya koşullarındaki performansı bilimsel olarak ortaya koyacağız. Amacımız, Rize’nin yerel genetik kaynaklarından geliştirdiğimiz çeşitleri farklı yetiştiricilik bölgelerinde de değerlendirmek.”



Mandalina, Ekim-Şubat ayları arasında üretimi yapılan bir meyve. Ancak yeni türlerle bu süre uzayacak. Hedef, eylül ayından, mart hatta nisan ayına kadar ürün yetiştirebilmek. Bu amaçla 2013’te başlayan, Rize merkez yanında İyidere, Fındıklı gibi ilçelere de yayılan çalışmalarda, köyler taranarak en iyi mandalina klonları belirlendi. Fidanların erkencilik, geççilik, ağaç ve meyve özelliklerine göre 110 farklı kritere bakıldı. 2023’de saha çalışması tamamlanarak tescil başvuruları geldi. Rize Mandalinası, ekim ayının ikinci haftasında yapılan Rize Gastronomi Günleri’nde de tanıtıldı. Prof. Yazıcı, “Rize, mandalinasına sahip çıktı.” yorumunu yapıyor.